Moringa e menopausa: una pianta tropicale contro i disturbi più comuni

La menopausa è un periodo naturale della vita di una donna, che si caratterizza per la cessazione delle mestruazioni e per una serie di cambiamenti ormonali. Questi cambiamenti possono portare a una serie di disturbi, tra cui vampate di calore, sudorazioni notturne, sbalzi d'umore, insonnia, secchezza vaginale e aumento di peso.

In commercio esistono diversi farmaci e integratori che possono aiutare a contrastare i disturbi della menopausa. Tra questi troviamo la moringa, una pianta tropicale originaria dell'India ricca di benefici; un'alternativa naturale che sta riscuotendo sempre più interesse.

Moringa e menopausa: i benefici

Le foglie di moringa sono ricche di nutrienti, tra cui vitamine (A, C, E, K), minerali (calcio, potassio, magnesio, ferro), antiossidanti e fitonutrienti. Questi nutrienti possono aiutare a contrastare i disturbi della menopausa in diversi modi.

Innanzitutto, la moringa può aiutare a regolarizzare la produzione di estrogeni, gli ormoni femminili che svolgono un ruolo importante nella regolazione della temperatura corporea, del sonno e dell'umore. In secondo luogo, la moringa può aiutare a proteggere le ossa. La menopausa, infatti, è un periodo in cui aumenta il rischio di osteoporosi, una condizione che provoca l'indebolimento delle ossa e la moringa è ricca di calcio, un minerale essenziale per la salute delle ossa.

Infine, la moringa può aiutare a migliorare l'umore. Le vampate di calore e gli sbalzi d'umore possono avere un impatto negativo sull'umore: la moringa contiene antiossidanti che possono aiutare a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, un fattore che può contribuire ai disturbi dell'umore.

Alcuni studi hanno dimostrato che la moringa può essere efficace nel contrastare i disturbi della menopausa. Ad esempio, uno studio ha dimostrato che la moringa può ridurre la frequenza e l'intensità delle vampate di calore. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi per confermare l'efficacia della moringa per la menopausa.

Se si sta pensando di assumere moringa o integrarla nella dieta per la menopausa, è importante consultare il proprio medico.

I migliori integratori di moringa per la menopausa

Vediamo quindi insieme una selezione dei migliori integratori di moringa per la menopausa.

RedMoringa Integratore di moringa per la menopausa

RedMoringa è un integratore per contrastare i principali disturbi della menopausa come vampate di calore sbalzi d'umore, irritabilità e ansia. L’ingrediente che lo rende unico è la Moringa oleifera biologica, una pianta dalle innumerevoli proprietà benefiche. La Moringa è un superfood che contiene 36 agenti antinfiammatori, proteine vegetali, 8 amminoacidi essenziali, Vitamina A e Vitamina C, Vitamine del gruppo B, Calcio, Ferro, Potassio, Magnesio, Fosforo, Sodio, Zinco.

Semplice da deglutire, grazie alle capsule di piccole dimensioni, è prodotto in Italia con Moringa Biologica e ingredienti 100% naturali ed è notificato al ministero della salute.

Capsule di Moringa Oleifera biologica

La pianta di Moringa Oleifera è considerata un superalimento grazie alla sua ricchezza di nutrienti. Oltre ad avere infatti un profilo proteico completo, ha un alto contenuto di sostanze nutritive, tanto da essere anche chiamata la pianta dei miracoli.

L'integratore di WeightWorld è prodotto in Inghilterra con ingredienti di origine naturale, senza OGM e sottoposto a rigorosi controlli di qualità. Formulato con polvere di moringa bio certificata e registrata dalla Soil Association, la moringa oleifera bio in polvere (moringa oleifera powder) utilizzata deriva dall'essicazione di foglie di moringa egiziane da agricoltura biologica. Inoltre, è un prodotto registrato al Ministero della Salute.

Capsule di Moringa Oleifera

Considerata un vero e proprio energizzante, la moringa, negli insegnamenti ayurvedici, viene utilizzata come aiuto per la perdita di peso.

L'integratore di MoriVeda ha un ottimo rapporto qualità prezzo, è realizzato con ingredienti naturali ed è un prodotto 100% vegan privo di glutine, lattosio e fruttosio.

Olio di Moringa

Questo olio viene spremuto a freddo da semi maturi di Moringa Premium, ha un colore giallo solare e sapore di nocciola. È un olio pregiato con un alto contenuto di vitamine A, B, B1, B2, B3, C, D, E, K e P, nonché preziosi acidi grassi insaturi e acido behenico.

La coltivazione è controllata dall'USDA, la lavorazione è certificata ISO. Il prodotto è senza lattosio, senza fruttosio, senza glutine, privo di additivi e 100% vegano. Inoltre, è un prodotto super versatile, che può essere usato come olio da cucina in insalate o condimenti, come olio da massaggio, olio per capelli, olio per la pelle e molto altro.

Moringa Oleifera Biologica in Polvere

Ideale nella preparazione di pietanze salate, verdure o dolci, la moringa in polvere può essere aggiunta nel frullato, nel latte o nello yogurt per preparare un ottimo spuntino. La polvere di moringa di NaturaleBio è un prodotto naturale e certificato biologico, di ottima qualità e i vendita ad un prezzo vantaggioso: approvato!

