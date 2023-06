Crema per scottature solari: i migliori 5 prodotti

Le scottature solari possono rovinare una giornata di sole e avere effetti dannosi sulla pelle. È fondamentale proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV, e una delle migliori soluzioni è utilizzare creme specifiche per le scottature solari. In questo articolo, esamineremo i migliori 5 prodotti disponibili sul mercato per aiutarti a prenderti cura della tua pelle e goderti il sole in tutta sicurezza.

L’importanza della protezione solare

Prima di addentrarci nella lista dei migliori prodotti, è importante sottolineare l'importanza della protezione solare. L'esposizione eccessiva ai raggi UV può causare scottature dolorose, danni alla pelle e, in alcuni casi, aumentare il rischio di sviluppare il cancro della pelle. Applicare una crema solare protettiva è fondamentale per ridurre questi rischi.

Come scegliere la giusta crema per le scottature

Quando si tratta di scegliere una crema per scottature solari, ustioni ed eritemi, ci sono alcune considerazioni importanti da tenere a mente:

Ingrediente chiave: cerca una crema che contenga ingredienti lenitivi e idratanti per aiutare a lenire e guarire la pelle danneggiata. Alcuni ingredienti comuni da cercare sono l'aloe vera, la camomilla, la calendula, la vitamina E, l'avena colloidale e il pantenolo.

Azione lenitiva e rinfrescante: scegli una crema che fornisca un effetto lenitivo e rinfrescante sulla pelle. Ingredienti come il mentolo o l'estratto di menta possono offrire un sollievo immediato dalle sensazioni di calore e bruciore.

Idratazione intensiva: le scottature solari e le ustioni possono causare secchezza e desquamazione della pelle. Assicurati che la crema contenga ingredienti idratanti per ripristinare l'idratazione della pelle, come glicerina, acido ialuronico o oli naturali come l'olio di cocco.

Formula senza profumo e ipoallergenica: se hai la pelle sensibile o sei soggetto a reazioni allergiche, opta per una crema senza profumo e ipoallergenica per ridurre il rischio di irritazioni aggiuntive.

Consiglio medico: se hai ustioni gravi o eritemi estesi, potrebbe essere opportuno consultare un medico o un dermatologo. Possono consigliarti una crema specifica o un trattamento appropriato in base alla gravità della tua condizione.

Ricorda che in caso di scottature solari o ustioni, è importante consultare un professionista della salute se la pelle è gravemente danneggiata o se hai sintomi come febbre, vesciche o infezioni.

Le 5 migliori creme per le scottature solari

Vediamo insieme quali sono le 5 migliori creme per trattare le scottature solari, le ustioni e gli eritemi.

PREP Crema Dermoprotettiva

PREP nasce nel 1860 con la sua inimitabile Crema Dermoprotettiva. La formula di questa crema unica è ancora oggi l'originale, capace di proteggere e donare sollievo ad ogni tipo di pelle, a tutte le età. Il mix di olii essenziali dalle proprietà lenitive, antisettiche, rinfrescanti, antipruriginose e astringenti, rende la crema un rimedio efficace per ogni tipo di irritazione.

Fornisce un sollievo immediato dal fastidio delle irritazioni di qualsiasi tipo, non unge e non macchia. Ideale per trattare scottature solari, ustioni ed eritemi, la Crema Dermoprotettiva di Prep è un rimedio perfetto anche contro arrossamenti, irritazioni, screpolature causati da sole, vento e rasatura, mani e piedi screpolati, irritazioni da pannolino e punture d'insetto.

Epitelin - Crema naturale per le scottature solari

Crema naturale per la guarigione della pelle e dei tessuti. Specificatamente realizzata per il trattamento di ustioni, scottature solari, eritemi, ferite, piaghe da decubito, punture di insetti, geloni, riduzione della psoriasi, eczemi, psoriasi e molto altro, questa crema sfrutta la sua miscela unica di ingredienti 100% naturali che hanno proprietà curative della cute, rigeneranti e calmanti che penetrano in profondità nella pelle per permettere un sollievo rapido e duraturo.

A base di estratti 100% naturali di calendula, camomilla e primula, per garantire alla pelle guarigione e sollievo in modo rapido ed efficiente, è priva di profumo, coloranti, sostanze irritanti, additivi, parabeni, coloranti artificiali e sostanze chimiche nocive.

Equilibra - Gel lenitivo con Aloe Vera

Equilibra Aloe Dermo-Gel è un gel fresco con il 98% di Aloe Vera che svolge un'efficace azione riequilibrante e lenitiva sulla pelle, donando sollievo in tutti i casi di disequilibrio e fastidio cutaneo: arrossamenti delle pieghe cutanee, sollievo dopo sole e contatto con fonti di calore, rossori delle gengive, piedi stanchi ed eccessivamente sollecitati, rossore da sfregamento o sudore, dopo la depilazione o rasatura. Applicato con regolarità sulla pelle sana, la nutre rinfrescandola e rigenerandola.

Made in Italy e di ottima qualità, questo gel multiuso riequilibrante e lenitivo è realizzato con il 99% di ingredienti di origine naturale ed è privo di parabeni, petrolati e profumazione aggiunta.

Connettivina Sole - Spray lenitivo calmante

Connettivina Sole Spray è un prodotto con acido ialuronico ed estratto di avena che favorisce il naturale ripristino della barriera cutanea in caso di scottature, eritemi solari e arrossamenti.

Specificamente formulata per lenire e idratare la pelle dopo una scottatura solare, questa crema naturale è comodissima da applicare grazie alla formulazione in spray, donando un’immediata sensazione di freschezza e una percezione di rapido sollievo.

Inoltre si assorbe rapidamente, non unge ed è priva di parabeni e conservanti.

Colours of Life - Crema per scottature solari alla Calendula

La crema per le scottature solari della linea Colours of Life è una crema eudermica naturale dalle proprietà cicatrizzanti e antinfiammatorie.

La sua formulazione con il 33% di attivo funzionale, rappresentato dall'estratto di Calendula, è utile in caso di lesioni cutanee, piaghe e arrossamenti provocati da stati infiammatori, e la rende perfetta anche per i più piccoli, in caso di eczemi e dermatiti da pannolini. La formula è arricchita da Aloe vera, ad azione lenitiva, Burro di Karitè ad azione idratante ed emolliente, e Vitamina E come antiossidante.

Ideale per eritemi, scottature e irritazioni cutanee e per idratare e lenire tutti i tipi di pelle, in particolare quelle più sensibili e delicate, questa crema naturale dona un sollievo immediato e prolungato, è priva di glutine, parabeni e ingredienti chimici ed è un prodotto dermatologicamente testato, vegan friendly e nichel tested.

Consigli per l'applicazione corretta della protezione solare

Oltre a scegliere il prodotto giusto, è importante applicare correttamente la crema solare per prevenire scottature ed eritemi solari.

Ecco quindi alcuni consigli per applicare al meglio la protezione solare e scongiurare il rischio di scottature solari, ustioni ed eritemi:

Applica la crema solare almeno 15-20 minuti prima di esporsi al sole.

Assicurati di coprire tutte le parti del corpo esposte, compresi viso, collo, orecchie e parte superiore dei piedi.

Riapplica la crema solare ogni due ore o più frequentemente se ti trovi in acqua o stai sudando in modo eccessivo.

Utilizza una quantità sufficiente di crema per garantire una copertura adeguata. La quantità giusta di crema solare da applicare sul viso dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di pelle, l'intensità del sole e la durata dell'esposizione.

Tuttavia, una stima generale suggerisce di applicare almeno un cucchiaino da tè (circa 5 grammi) di crema solare sul viso per ottenere una protezione adeguata. La quantità adeguata di crema solare da applicare sul corpo, invece, può variare a seconda della statura e del peso. In generale, si consiglia di utilizzare almeno 30 gr di crema solare per coprire completamente tutto il corpo di un adulto.

Scegliere una crema solare di qualità è fondamentale per proteggere la tua pelle dai danni causati dai raggi UV. Le 5 creme per le scottature solari menzionate in questo articolo offrono un’azione lenitiva efficace e sono rimedi perfetti contro le scottature da sole.

Ricorda di applicare correttamente la crema solare e di seguire le linee guida per una protezione ottimale, così da evitare di scottarti al sole. Con la giusta crema solare, puoi goderti il sole in tutta sicurezza e mantenere la tua pelle sana e protetta, evitando così scottature solari, ustioni ed eritemi.

