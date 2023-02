I prezzi medi di benzina e diesel, per ogni provincia italiana. In questa pagina trovate i dati aggiornati da Today sui prezzi dei carburanti in Italia: con la mappa potete controllare il prezzo medio provinciale di benzina e diesel, mentre con la tabella navigabile potete scoprire i prezzi praticati dai distributori nelle città o nei paesi in cui vivete.

I dati sono comunicati da ogni singolo impianto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy alle 8 di mattina del giorno precedente. Il prezzo medio della benzina di praticato in Italia è 1,92 euro, quello del diesel è di 1,90. Nella media sono calcolati i self-service e i serviti della rete stradale, mentre sono esclusi quelli autostradali. La provincia dove il prezzo medio è più elevato è Crotone, mentre nella provincia di Sondrio troviamo il prezzo medio più basso. L'ultimo prezzo medio settimanale a livello nazionale rilevato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica è di 1,859 euro per la benzina e di 1,853 euro per il diesel.

Dove costa meno fare benzina e diesel: la mappa

La mappa mostra i prezzi medi provinciali di benzina e diesel in Italia. Today ha elaborato i dati resi disponibili dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: ogni mattina alle 8 i gestori degli impianti comunicano i prezzi praticati. Nella media sono calcolati self service e servito, mentre non si è tenuto conto dei distributori lungo la rete autostradale.

I distributori di benzina e diesel più convenienti

Nella tabella sottostante creata da Today è possibile controllare il prezzo di benzina e diesel nei singoli impianti in Italia: basta digitare il nome del paese o della città in cui vivete per scoprire i prezzi praticati dai distributori.