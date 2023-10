Le 20 migliori serie tv da vedere gratis su RaiPlay

Quando si ha voglia di vedere una serie tv solitamente il primo pensiero è rivolto alle piattaforme di streaming più conosciute. Da Netflix a Prime Video, da Paramount+ a AppleTV+ fino a passare per Disney+. Ma sapevate che c'è una piattaforma piena di contenuti seriali interessantissimi e completamente gratuita? Parliamo di RaiPlay, lo streamer online completamente gratuito dove si possono trovare tantissimi contenuti da film a serie italiane, da serie internazionali a documetari, da poter vedere online e senza pagare abbonamenti mensili o annuali. Se siete curiosi di scoprire tutte le chicche che nasconde RaiPlay in fatto di serie tv ecco un articolo, diviso per generi, sulle 20 migliori serie da vedere gratuitamente su RaiPlay. Vediamo se ce n'è qualcuna che vi incuriosisce.

Le serie thriller da vedere su RaiPlay

Audrey è tornata

Audrey è tornata è una serie canadese pluripremiata che si è aggiudicata ben due premi ai CannesSeries Award. La diciassettenne Audrey viene ritrovata priva di sensi nel bel mezzo della strada. Sedici anni dopo accade l'impossibile: contro ogni speranza, Audrey si sveglia dal coma e torna alla vita.

La Unidad

Al centro della serie c'è un gruppo di agenti di polizia dell'antiterrorismo che ha sede a Madrid e opera tra il Marocco e la città spagnola di Melilla, dove agiscono diverse associazioni criminali e trafficanti di droga. A guidare la squadra è il commissario Carla Torres, che superando numerose difficoltà e pericoli porta a conclusione un'importante missione: catturare il temibile ricercato Salah Al Garheeb.

Pagan Peak

Sulle Alpi, al confine tra Austria e Germania, viene ritrovato il corpo di un uomo orrendamente dilaniato e due detective, Ellie e Gedeon, sono mandati ad investigare. I due presto scoprono che il delitto è uno degli anelli di una catena di sangue che sembra rispondere sempre più al modello di un rituale pagano e, quindi, cercano di fare di tutto per entrare nella mente paranoica del killer. Il tutto contornato da valli oscure e ostici paesaggi innevati.

Tutti mentono

Uno scandalo scuote la tranquilla cittadina di Belmonte: un video mostra una professoressa che ha una relazione con un suo allievo. Le cose si complicano quando il corpo del giovane viene trovato senza vita. Questa serie spagnola è un thriller che lascia con il fiato sospeso.

Absentia

Absentia è la serie thriller con Stana Katic, nei panni dell’agente dell’FBI Emily Byrne. La serie racconta la storia dell'agente Byrne, che scompare senza lasciare traccia mentre caccia uno dei serial killer più famosi di Boston, e viene dichiarata morta in contumacia. Sei anni dopo, si trova in una baita nei boschi, a malapena viva e senza alcun ricordo degli anni in cui è scomparsa. Ritornata a casa scopre che suo marito, Nick, si è risposato e suo figlio è stato cresciuto dalla nuova moglie di lui, e presto sarà implicata in una nuova serie di omicidi. Viene accusata del recente omicidio del suo presunto rapitore e fugge per non essere arrestata dandosi alla latitanza e alla ricerca del vero colpevole.

Nancy Drew (genere thriller)

Adattamento televisivo dell'omonima collana di romanzi gialli per ragazzi firmata da Carolyn Keene, Nancy Drew è una serie americana composta da quattro stagioni e andata in onda, negli USA, sul canale The CW. La storia? Nancy Drew perde la madre e saltano così i suoi piani per andare al college. La ragazza, allora, si ritroverà alle prese con un mistero da risolvere quando lei insieme ai suoi amici, diventano testimoni di un omicidio.

Le serie romantiche da vedere su RaiPlay

You & Me

Iniziamo da You & Me, una serie romantica inglese dai produttori di It's a Sin, tra i titoli più visti del momento sulla piattaforma di streaming. La storia? Ben e Jess vivono la storia d'amore perfetta ma, per un colpo del destino, l'uomo si trova da solo a crescere i suoi due gemelli. L'incontro con Emma cambierà la sua percezione dell'amore

Normal People

Dall'omonimo romanzo di Sally Rooney, autrice di Conversations with friends, Normal People racconta la storia di Connell, giocatore di calcio gaelico popolare e apprezzato incontra Marianne, solitaria ed emarginata. Tra i due nasce un rapporto difficile e mutevole.

Sei sorelle (soap opera)

La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un'epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie ad essi correlati.

I teen drama da vedere su RaiPlay

Rumors

Rumors è un teen drama norvegese tra bugie e misteri. Per scappare da una storia di bullismo, Erik si trasferisce su un'isola al largo delle coste norvegesi. Lì viene coinvolto in una rete di bugie e pettegolezzi diffusi sui social. Questa serie gioca sul complesso tema della definizione di sé stessi nel periodo dell’adolescenza

Mental

Nico è una ragazza di 16 anni che ha in testa un caos in cui non riesce più a orientarsi fatto di attacchi di ansia, visioni e voci che le parlano. Dopo un episodio allucinatorio, viene presa in carico da una clinica psichiatrica con la diagnosi di schizofrenia e lì incontra Michele, Emma e Daniel. I quattro ragazzi fanno gruppo e affrontano insieme un difficile, ma fondamentale, percorso verso la conoscenza e l'accettazione di sé.

Shake

L'Otello di Shakespeare diventa la storia di Thomas, studente leader di una crew di parkour che si innamora di Beatrice, ragazza di cui è invaghita anche Gaia, amica di Thomas e arguta ingannatrice.

Le serie drammatiche da vedere su RaiPlay

L'amica geniale

Non ha bisogno di presentazioni, L'Amica Geniale è la serie italiana tratta dal primo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante. Quando l’amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciar traccia, Elena Greco, una donna anziana che vive in una casa piena di libri, accende il computer e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un’amicizia nata sui banchi di scuola negli anni 50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant’anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l’amica geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua peggiore nemica.

Esterno Notte

Passiamo alla serie Marco Bellocchio Esterno Notte. È il 1978. L'Italia è dilaniata da una guerra che vede contrapposte le Brigate Rosse e lo Stato. Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, è il fautore di uno storico accordo che, per la prima volta, sta portando alla formazione di un governo sostenuto da DC e Partito Comunista Italiano. Proprio nel giorno dell'insediamento dell'esecutivo, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Moro viene rapito con un agguato che ne annienta l'intera scorta. È un attacco diretto al cuore dello Stato: seguono cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni.

Conversations with friends

Nella Dublino odierna due studentesse universitarie, Frances e Bobbi, conoscono Melissa e Nick, una coppia sposata. Tra loro si crea una relazione complicata e intensa. Tratto dall'omonimo bestseller di Sally Rooney.

Narcos Messico

La storia di Narcos Messico è incentrata sull'ascesa del Cartello di Guadalajara negli anni '80, quando Félix Gallardo ne assume il comando, unificando i trafficanti per costruire un impero. Quando l'agente della DEA Kiki Camarena si trasferisce insieme a sua moglie e suo figlio dalla California a Guadalajara per assumere un nuovo incarico, scopre rapidamente che il suo nuovo compito sarà più impegnativo di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Le serie poliziesche da vedere su RaiPlay

Morgane - Detective geniale

Morgane Alvaro è una donna delle pulizie che, per caso, aiuta la polizia a risolvere un caso difficile, nonostante la diffidenza del'Ispettore Karadec. Morgane è una madre single di tre figli avuti da due uomini diversi, ma, soprattutto, è un soggetto APC, ad alto potenziale cognitivo, con 160 di quoziente intellettivo. Céline, il commissario, le farà allora una proposta di collaborazione più continuativa. Morgane sulle prime rifiuta, perché non si trova a suo agio con l'autorità. Ma poi decide di accettare perché in cambio della sua consulenza chiede che vengano riprese le ricerche del suo primo compagno, Romain, sparito nel nulla 15 anni prima.

Professor T

Il professor Jasper Thalheim, noto ai suoi studenti come Professor T., è un esperto di criminologia psicologica all'Università di Colonia. T. soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo: vuole che tutto sia in ordine e pulito, per farlo bisogna indossare dei guanti medicali blu. Per il suo ex allievo Anneliese Deckert e il suo collega Daniel Winter, entrambi lavorano per il dipartimento di investigazione criminale di Colonia, il professor T. è l'unica speranza per risolvere crimini quasi irrisolvibili.

Le serie crime da vedere su RaiPlay

L'isola delle trenta bare

Christine vive una vita tranquilla con il marito Raphael fino al giorno in cui riceve un misterioso video sul cellulare che mostra le immagini del suo parto a Sarek, l'isola della Bretagna dove è cresciuta. Christine scopre così con orrore che suo figlio, dichiarato morto alla nascita, in realtà è stato ucciso. Contro il parere di Raphael, decide di tornare sull'isola che aveva lasciato 15 anni prima. La sua indagine porta ad una incredibile scoperta: suo figlio in realtà è vivo, ma nel frattempo una inspiegabile serie di morti scatena il terrore tra gli abitanti di Sarek. Mentre tutti quelli a cui si rivolge, e che potrebbero avere delle risposte, vengono uccisi, gli isolani iniziano a rivoltarsi contro Christine e lei deve temere

Wild Republic

Un gruppo di giovani detenuti viene coinvolto in un percorso di riabilitazione ideato dal Dottor Sellien basato su un'esperienza di otto settimane a contatto con la natura selvaggia delle Alpi. Ma, durante la prima notte di campeggio, la guida che accompagna il gruppo muore misteriosamente. Sentendosi minacciati e supponendo che tutti i sospetti ricadranno su di loro, i ragazzi decidono di scappare tra le montagne. Lì si rifugiano in una grotta e, nonostante le diverse storie, opinioni e attitudini, provano a restare uniti e a resistere.

