Le migliori docu-serie true crime di Netflix

Le docu-serie sono diventate, negli ultimi anni, il vero fiore all'occhiello di Netflix. Questo genere di racconto che prende spunto da una storia vera e che la racconta attraverso testimonianze, immagini di repertorio e ricostruzioni, è uno dei generi più popolari della piattaforma di streaming che sta arricchendo il suo catalogo con sempre più docu-serie, soprattutto ispirate a crimini realmente accaduti. Ecco allora quali sono le docu-serie true crime più belle da vedere su Netflix. Dalla storia di Vittorio Emanuele di Savoia a quella della morte di Mario Biondo, ecco le docu-serie true crime migliori di Netlfix.

Il Principe

Vittorio Emanuele di Savoia racconta su Netflix la sua storia. Un principe in esilio, una top model, uno sparo nel buio che cambierà la vita di tantissime persone, generazione dopo generazione. Il Principe è una docu-serie in tre episodi che, partendo dagli eventi successi nella tragica notte del 18 Agosto 1978 all’isola di Cavallo, ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia. Per quanto la vicenda giudiziaria dell’omicidio del giovane Dirk Hamer sia centrale nella vita del principe e di conseguenza nella docu-serie, puntata dopo puntata emerge di lui un racconto più intimo: il suo tormentato rapporto con i genitori, la storia d’amore con Marina Doria, gli anni di lavoro in Iran, gli scandali e molto altro. Questa docu-serie è un racconto intenso e accattivante non solo della vita dei Savoia e, nello specifico, di Vittorio Emanuele ma anche il racconto di un pezzo di storia dell'Italia e del suo passaggio da monarchia a Repubblica con conseguenti cambiamenti nella politica ma anche nella visione del mondo degli italiani.

Le ultime ore di Mario Biondo

Tra le più interessanti docu-serie Netflix ispirate a crimini realmente accaduti c'è senza dubbio il recente Le ultime ore di Mario Biondo, una serie spagnola che, in tre episodi, racconta la storia della morte misteriosa del cameraman siciliano trovato impiccato nel suo appartamento di Madrid il 30 maggio del 2013. 10 anni di indagini, oltre 200 ore di filmati inediti e un caso che ha fatto il giro del mondo. La docu-serie spagnola Le ultime ore di Mario Biondo è un racconto di una delle vicende di cronaca nera italiana più misteriose e controverse e un titolo che perdersi sarebbe un vero peccato. Attualmente è anche la serie Netflix più vista in Italia.

La ragazza nella foto

Passiamo a una docu-serie true crime che vi lascerà letteralmente senza parole. Quella raccontata da La ragazza nella foto è storia che ha dell'incredibile e che, mano a mano che viene svelata, aggiunge sempre più colpi di scena inaspettati. La ragazza nella foto è un documentario avvincente, ben fatto e davvero imperdibile non solo gli amanti dei true crime ma anche per chi ama racconti avvincenti e un po' macabri. La storia è quella di uno dei casi irrisolti più famosi (e pazzeschi) della storia americana: la morte misteriosa di una giovane madre e il successivo rapimento del figlio portano alla luce il segreto decennale della vera identità di lei e dell'assassino latitante, ricercato dalle autorità federali, al centro della storia.

Conversazioni con un killer, il caso Dahmer

Altra docu-serie true crime imperdibile, soprattutto se avete amato la serie Dahmer di Ryan Murphy, è Conversazioni con un killer, il caso Dahmer. Questa serie mostra Jeffrey Dahmer in persona raccontare la sua agghiacciante storia di cannibale e necrofilo con filmati inediti dei suoi interrogatori. Questa docu-serie in quattro puntate presenta dunque colloqui audio inediti tra Dahmer e il suo team di difesa, fornendo uno spaccato della sua psiche contorta e rispondendo in chiave moderna alle domande rimaste aperte sulla responsabilità della polizia.

L'assedio di Waco

La tragica storia dell'assedio di Waco del 1993, in Texas, che ha visto il leader della religione dei Davidiani, David Karesh a capo di un suicidio di massa è una delle migliori docu-serie Netflix di sempre oltre che uno dei true crime più interessanti che si possono trovare sulla piattaforma di streaming. Un titolo che, in tre episodi, ripropone immagini storiche di uno dei peggiori massacri della storia americana e racconta una storia attraverso tre diverse prospettive, quella dei seguaci di Karesh, sopravvissuti alla tragedia, quella dei negoziatori e quella degli agenti tattici dell'FBI. Tre diverse versioni dei fatti che spingono a una forte riflessione sul senso di verità e su quanto questa possa variare a seconda del punto di vista. Un documentario da non perdere ma preparatevi perché vi gelerà il sangue.