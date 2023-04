Le più belle serie tv di una sola stagione da vedere su Prime Video

A volte c'è bisogno di una serie tv che si guardi in fretta. Non che sia leggera, o almeno non per forza, ma solo che non sia troppo lunga. Ecco perché abbiamo deciso di stilare questa lista un po' particolare, in cui abbiamo messo insieme un po' di serie Prime Video composte da una sola stagione.

Pochi episodi, un paio di giorni intensi e via, storia chiusa. Perché a volte non abbiamo proprio voglia di rimanere appesi a una storia per decine e decine di ore, e preferiamo arrivare in fretta alla conclusione. Date uno sguardo a titoli, trame, trailer e recensioni e scegliete quella che fa per voi.

Sciame (genere: thriller/drammatico)

Autentica sorpresa del 2023, questa serie tv creata da Donald Glover (quello di Atlanta, su Disney+) colpisce gli spettatori come un pugno allo stomaco.

Merito di una storia estremamente avvincente, quella di una ragazza così ossessionata dalla cantante del suo cuore (una specie di Beyoncè) da essere pronta anche a uccidere per lei. E non diciamo altro...

Daisy Jones & the Six (genere: musicale/biografico)

Altra perla uscita nel 2023, Daisy Jones & the Six racconta la storia di una immaginaria rock band tra anni '60 e '70. Sesso droga & rock 'n' roll sono gli ingredienti principali di questa storia che fa rivivere l'epoca d'oro della musica leggera.

Solos (genere: fantascienza / antologico)

Un cast pazzesco, con Anne Hathaway, Anthony Mackie, Helen Mirren, Uzo Aduba, Constance Wu, Nicole Beharie, Morgan Freeman e Dan Stevens. E una storia sicuramente "singolare" per questa serie tv antologica in cui ogni episodio vede un personaggio affrontare una vita in solitaria. Il motivo? Lo scoprirete alla fine, fidatevi.

Soulmates (genere: fantascienza / antologico)

In Soulmates, invece che singoli ci sono coppie. Coppie che trovano l'amore perfetto grazie a un test che è in grado di definire con precisione scientifica l'anima gemella di ognuno. Inquietante? Ovviamente sì, ma da vedere.

The Underground Railroad (genere: storico / drammatico)

La ferrovia sotterranea era il nome con cui veniva chiamato un sistema di sentieri, case e persone che aiutavano gli schiavi di colore a fuggire dai loro aguzzini, nell'America che ancora doveva abolire la schiavitù con la guerra civile.

In questa serie, invece, quella ferrovia non è una metafora, ma una vera linea su binari su cui cerca di viaggiare la protagonista, appena sfuggita dal suo crudele padrone. Che ovviamente non la lascerà andare tanto facilmente.

