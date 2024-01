Come è morta la vera Griselda Blanco che ha ispirato la serie Netflix "Griselda"

Sofía Vergara è la protagonista di Griselda, la nuova miniserie dai creatori e produttori di Narcos e Narcos: Messico, Eric Newman e Andrés Baiz (anche regista di tutti i sei episodi). Composta da 6 episodi e pronta a conquistare il pubblico con una straordinaria interpretazione di Sofia Vergara nei panni della Madrina dell cocaina, Griselda Blanco, questa serie sta già facendo molto parlare di sé perché dà attenzione a una delle criminali più famose del narcotraffico colombiano. Ma come è andata a finire la storia vera di Griselda Blanco? Come è morta nella vita reale? Scopriaolo insieme in questo articolo che approfondisce la morte della vera Griselda Blanco.

Griselda: la trama della serie Netflix con Sofia Vergara

Griselda è una miniserie ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombiana Griselda Blanco, una madre affettuosa che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nella Miami degli anni ‘70-’80, con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”.

Come è morta Griselda Blanco: chi l'ha uccisa e perché

Griselda Blanco, nella vita reale, ha trascorso circa 20 anni in carcere, in Florida per il reato di narcotraffico di cocaina. Griselda fu rilasciata, dopo aver scontato la sua pena, nel 2004, precisamente il 6 giugno tornando a vivere come libera cittadina dopo essere stata rimpatriata in Colombia. Mandante di moltissimi omicidi, Griselda aveva molti nemici nel suo mondo che non si dimenticarono dei suoi tradimenti e colpi bassi neanche dopo 20 anni dalla sua incarcerazione. Così, fu proprio uno di loro a stabilire la fine di Griselda Blanco, uccidendola a sangue freddo. Durante i suoi 20 anni in carcere, Griselda perse tre dei suoi quattro figli che vennero uccisi proprio dai nemici di lei. Poi, fu lei stessa a essere assassinata quando aveva 69 anni. Era il 3 settembre del 2012 quando Griselda Blanco fu uccisa da due colpi di proiettile. A spararli due killer in moto. Era un lunedì pomeriggio e l'omicidio accadde fuori da una macelleria della città, capoluogo del dipartimento di Antioquia, 220 chilometri a nord-ovest di Bogotá. Blanco è stata uccisa con la stessa modalità che aveva inventato lei stessa in Florida. L'omicidio è una chiara vendetta nei confronti della narcotrafficante per i suoi crimini.

Griselda: quando esce su Netflix

La miniserie Griselda debutterà su Netflix il prossimo 25 gennaio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.