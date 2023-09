Griselda, svelata la data di uscita della nuova serie crime di Netflix con Sofia Vergara

Netflix ha svelato la data di uscita di Gridelda, la nuova serie Neflix con Sofia Vergara nei panni della "regina della cocaina" Griselda Blanco. Oltre ad annunciare quando potremo trovare sulla piattaforma di streaming questa nuova e attesissima serie crime, è stato pubblicato anche il primo teaser che ci fa addentrare nelle cupe ma affascinanti atmosfere di questa nuova serie di punta di Netflix. Sofia Vergara ha abbandonato i panni glamour di Gloria Delgado-Pritchett per vestire quelli di una delle criminali della droga più note della storia colombiana: Griselda Blanco nella nuova serie Netflix, Griselda, dedicata proprio a questo personaggio e prodotta dalla stessa Vergara. C'è chi la chiama "La vedova nera", chi "la madrina della cocaina" ma una cosa è certa, Griselda Blanco ha saputo dominare le scene del narcotraffico in Colombia conquistandosi non solo la fama di vera e propria boss della droga ma anche un posto nel catalogo Netflix con una miniserie, creata da Eric Newman, che racconterà la sua storia. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire la trama di Griselda, chi c'è nel suo cast ufficiale e quando, la serie, debutterà su Netflix.

Chi è Griselda Blanco, la storia vera

Inziamo con un po' di storia: Griselda Blanco è un personaggio molto noto del narcotraffico colombiano, conosciuto come "La vedova nera", la madrina della cocaina. Griselda era una figura parte del cartello di Medellîn in Colombia diventando una pioniera nel rendere Miami, New York e i principali centri di importazione della California del Sud per il traffico di cocaina negli anni '80 e '90. Griselda Blanco è stata sospettata come responsabile di oltre 200 omicidi ed è ricordata per la sua astuzia che l'ha portata a diventare la prima donna criminale miliardaria al mondo, gestendo il suo impero direttamente dalla prigione in cui si trovava.

La storia di Griselda Blanco è stata raccontata già sullo schermo. Ricordiamo, infatti, il film Cocaine Godmother del 2018 con Catherine Zeta-Jones nei panni della Blanco e si vocifera che anche Jennifer Lopez potrebbe trasformarsi nella "vedova nera" in un prossimo film biografico sul personaggio colombiano. Oltre al cinema, questo personaggio ha ispirato anche la cultura pop diventando il nome di un'etichetta rap tra le più popolari del momento.

La trama ufficiale di Griselda

Griselda è ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa imprenditrice colombiana Griselda Blanco, una madre affettuosa che ha creato uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, Blanco è riuscita a tenere in pugno business e famiglia, guadagnandosi il soprannome di "Madrina".

Il teaser trailer di Griselda

Chi c'è nel cast di Griselda

Oltre a Sofia Vergara, il cast di Griselda è composto da Alberto Guerra, già visto in Narcos: Messico che interpreterà Dario; Vanessa Ferlito di NCIS: New Orleans nei panni di Isabel; Alberto Ammann (Narcos) che sarà Alberto Bravo; Christian Tappan nei panni di Arturo; Diego Trujillo di German Panesso; Paulina Davila come Carmen, Gabriel Sloyer come Diaz, Juliana Aidén Martinez nelle vesti di June, Martin Rodriguez di Rivi e Josè Zuniga, attore di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace come Amilcar.

Quando esce Griselda su Netflix

Griselda uscirà su Netflix il 25 gennaio 2024.