Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie e i film imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo nuovo weekend di marzo 2024 ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming del fine settimana. Tra le innumerevoli nuove proposte che Netflix ci regala ogni settimana, scegliere una serie tv o un film e soprattutto mettere d'accordo tutti non è poi così semplice. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 22 al 24 marzo 2024.

Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend c'è senza dubbio la nuova serie di fantascienza tratta dalla trilogia dello scrittore cinese Liu Cixin Il problema dei 3 corpi e per gli amanti delle sfide sportive è tornato il reality sudcoreano Physical da 100 a 1 che vuole eleggere il più forte tra i 100 migliori atleti della Corea. Per chi cerca più leggerezza c'è la serie messicana Bandidos e, infine, il nuovo film Shirley in corsa per la casa bianca sulla storia della prima deputata di colore americana.

A voi la scelta e buona visione!

Il problema dei 3 corpi (dai creatori di Game of Thrones), se amate le serie di fantascienza

Dai creatori di Game of Thrones è arrivata su Netflix una delle serie più ambiziose di sempre: Il problema dei 3 corpi che prende ispirazione dalla trilogia dello scrittore cinese Liu Cixin e basa la sua trama su uno dei dilemmi della fisica ancora irrisolti. La fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni '60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere il presente. Quando le leggi della natura si sgretolano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, alcuni brillanti e affiatati scienziati uniscono le forze con un detective anticonformista per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.

Physical da 100 a 1, se amate lo sport e i reality

Torna l'avvincente sfida tra gli atleti più forti della Corea: Physical da 100 a 1, un reality sportivo e originalissimo che vuole eleggere il più forte tra i più forti. Bodybuilder, atleti olimpici, crossfitter e tutti gli uomini e le donne più prestanti del Paese si sfidano in prove di forza, strategia e resistenza. Alla fine ne resterà solo uno.

Shirley in corsa per la casa bianca, se cercate un film drammatico

Shirley in corsa per la casa bianca racconta la storia della prima deputata nera e icona politica Shirley Chisholm e della sua corsa alla presidenza degli Stati Uniti ripercorrendone l'audace e rivoluzionaria campagna presidenziale del 1972.

Bandidos, se ve la siete persa e avete voglia di leggerezza

E, infine, per chi ha voglia di una bella ventata di leggerezza c'è la serie messicana Bandidos, un titolo fresco, piacevolissimo e coinvolgente che vi farà ridere e vi appassionerà con le avventure di un gruppo di banditi alle prese con la ricerca di un tesoro nascosto. Molto molto carina e già rinnovata per una seconda stagione.