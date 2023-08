Heartstopper 3 ci sarà? Ecco cosa sappiamo

La seconda stagione di Heartstopper è appena arrivata su Netflix continuando il racconto della storia d'amore tra i due adolescenti inglesi Nick e Charlie. 8 nuovi episodi romanticissimi per una serie che, anche nei nuovi epsiodi, si è confermata un vero e proprio teen drama educativo. Tante le novità, tanti i temi trattati dal bullismo ai disturbi alimentari, dall'asessualità all'omofobia, Heartstopper è uno dei migliori prodotti Netflix degli ultimi anni. Ma continuerà questa serie tratta dalla graphic novel di Alice Oseman anche per un'altra stagione? Heartstopper 3 ci sarà? Scopriamolo insieme ma, intanto, ecco un piccolo riassunto di ciò che ci aspetta dal capitolo due di serie.

Hearstopper 2: la trama

Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l'amicizia. Tra esami all'orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell'amore e dell'amicizia.

Heartstopper 3, ci sarà?

Fan di Heartstopper nessuna paura, il terzo capitolo di serie ci sarà. Netflix, infatti, ha confermato una terza e anche una quarta stagione di Heartstopper già dopo l'uscita del primo capitolo di serie, conferma, questa, che questo teen drama sembra aver riscontrato un successo più alto delle aspettative. Quindi, aspettatevi nuove avventure per Nick e Charlie e tante nuove storie da raccontare.

Quando esce Heartstopper 3 su Netflix

Heartstopper 3 potrebbe uscire su Netflix già nel 2024, molto probabilmente verso la seconda metà dell'anno.