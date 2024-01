The Night Agent è stata una delle serie Netflix del 2023 non solo più popolari ma anche più ben fatte. Un vero e proprio gioiellino del genere thriller - anzi spy thriller per essere precisi, The Night Agent ha riportato in auge tutto il bello delle serie di spionaggio creando un racconto talmente accattivante che ci ha ricordato i grandi esempi del passato di questo genere come Alias di J.J. Abrams. Ma torniamo al presente e cerchiamo di rispondere alla domanda delle domande: "Quando rivedremo The Night Agent 2 su Netflix?". Intanto sappiamo che questa serie, tratta dal romanzo omonimo Matthew Quirk, è stata rinnovata dopo una sola settimana suo debutto su Netflix e, nello specifico, il 29 marzo del 2023. A spingere il colosso dello streaming a puntare ancora su questo thriller è stato il suo enorme successo di pubblico: The Night Agent, infatti, è ufficialmente una delle serie Netflix più viste di sempre, un risultato decisamente degno di nota.

Ma da quel marzo 2023 a oggi, cosa sappiamo su The Night Agent 2? Quando rivedremo, su Netflix, il personaggio di Peter Sutherland interpretato da Garbiel Basso? E cosa ci aspetta dopo quel finale aperto di stagione? Scopriamolo insieme.

The Night Agent: come finiva la prima stagione e cosa aspettarsi dal capitolo 2

Appena un mese dopo la riconferma di The Night Agent per un capitolo numero 2, Gabriel Basso, grande protagonista della serie, ha rilasciato un'intervista su EW dove ha svelato qualche piccolo dettaglio sulla nuova stagione e sui risvolti del suo personaggio Peter Sutherland. Ma facciamo un piccolo passo indietro per ricordaci come finiva la serie.

(ATTENZIONE SPOILER!)

Peter e Rose riescono a sventare l'attentato alla vita della Presidente degli Stati Uniti e Peter, grazie a questo colpo, fa un bell'avanzamento di carriera passando da addetto alle telefonate a night agent. Alla fine della prima stagione, inoltre, Peter scoprirà la verità su suo padre, e cioè che, purtroppo, era uno dei cattivi e non l'eroe che ha sempre creduto che fosse. E la relazione con Rose? Adesso è la sua fidanzata e andrà in California per riaprire una sua azienda mentra aspetta che Peter torni dalla sua prossima missione segreta.

Ma torniamo a The Night Agent 2. Alla domanda su come la verità su suo padre, scoperta da Peter nel finale di The Night Agent possa influenzare la sua storyline di Peter nel capitolo due della serie, Basso ha specificato che gli piacerebbe vedere Peter affrontare le persone che hanno ucciso suo padre privandolo della possibilità di giustizia e cercare un certo tipo di vendetta.

"Legare il concetto di vendetta a ciò che sa di dover fare potrebbe essere bello - ha ammesso Basso -.Vedrete molte più turbolenze interiori da parte di Peter." E poi c'è il rapporto con Rose che subirà senza dubbio pieno di gioie ma anche di cambiamenti e difficoltà.

"Peter coinvolgerebbe Rose in questa nuova e rischiosa vita da night agent o la terrebbe al di fuori per non metterla a rischio? Egoisticamente, sono sicuro che la vorrebbe accanto a sé, ma sarebbe pericoloso. Bisogna riflettere molto su cosa significhi avere quel lavoro ed essere quella persona in grado di abbandonare tutto e partire. Non si possono avere cose, come la famiglia, che la maggior parte delle persone vorrebbe avere", ha, infine, aggiunto Gabriel.

The Night Agent 2, a che punto siamo?

Ma a che punto siamo con le riprese di The Night Agent 2? Era l'aprile del 2023 quando Shawn Ryan dichiarava che l'11 aprile aveva telefonato agli studi per discutere della stagione 2 di The Night Agent.

"Il rinnovo così rapido mi ha davvero colto di sorpresa - dichiarava Ryan a TvLine -. Volevo prendermi almeno una settimana per pensarci. Poi la prima telefonata sulla produzione è arrivata decidendo dove avremmo girato e quale sarebbe stato il progetto della storia".

Dopo, però, con lo sciopero degli attori e sceneggiatori il progetto, come la maggior parte delle serie americane, ha subito uno stop. Ma oggi, a sciopero terminato, possono finalmente ricominciare i lavori su The Night Agent 2 e ci aspettiamo che le riprese inizino proprio tra gennaio e febbraio 2024.

The Night Agent 2: quando esce su Netflix

Se la produzione dovesse ricominciare a lavorare al progetto in questo mese, possiamo aspettarci di vedere The Night Agent 2 su Netflix tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.