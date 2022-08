Francesca Pascale reagisce male a chi la "pizzica" mentre fa la spesa

Dopo l?unione civile con Paola Turci Francesca Pascale si gode la normalit della vita coniugale. L?ex compagna di Silvio Berlusconi ha le lasciato Villa Maria, la casa di oltre milleottocento metri quadri, vicino ad Arcore, che aveva comprato Silvio Berlusconi per trasferirsi con la moglie in Val d?Orcia. Qui Francesca sogno di aprire un'azienda agricola per la coltivazione di cannabis legale in cui impiegare donne uscite dal carcere. In attesa di coronare il suo progetto la Pascale si gode la tranquillità della vita di campagna insieme alla sua Paola.

La 37enne partenopea è stata pizzicata dall?agenzia toscana Impress mentre fa la spesa in un supermercato del senese, poco distante dalla sua tenuta alle porte della Val d?Orcia. La Pascale appare con il nuovo taglio sbarazzino sfoggiato in occasione del matrimonio, t-shirt e shorts neri, uno zaino in tinta in spalla e sandali rosa flou ai piedi. Eccola mentre spinge il carrello della spesa lasciandosi ispirare dagli scaffali del supermercato, forse per qualche buon piatto da preparare a Paola.

La reazione di Francesca Pascale

?Francesca Pascale, ritorno alla normalità. Spesa al supermercato nel Senese?, titola l?agenzia. Un?attenzione che non sembra sia piaciuta alla napoletana che su Instagram, dove è solita commentare gli accadimenti della politica nazionale, ha ricondiviso gli scatti, scrivendo indispettita: ?Vado anche al supermercato. Che scandalo!?, per poi aggiungere: ?Chissà se avessi perduto 49 milioni dalle tasche degli italiani, cosa sarebbe successo?!? Domanda ironica lanciando una stoccata alla Lega. Nonostante la relazione con Silvio Berlusconi la Pascale utilizza di frequente i social per lanciare frecciatine al vetriolo contro Lega e Fratelli d?Italia, specie per quanto riguarda i temi delle politiche lgbtq+ e la legalizzazione delle droghe leggere. Francesca invece su Instagram appare piuttosto riservata per quanto riguarda i suoi fatti personali, e evidentemente preferisce condurre una vita lontana dai clamori del gossip non amando le intromissioni.