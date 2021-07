Adriana Volpe sfoggia la sua prova costume: "Gioco a fare la pin up"

Dopo la prova costume di Simona Ventura, adesso è la volta di Adriana Volpe. In queste ore la showgirl ha pubblicato una foto in bikini direttamente da Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, dove sta trascorrendo le vacanze estive dopo l'esperienza professionale ad Ogni Mattina su Tv8. "Dai giochiamo a fare la pin-up? Ci vuole coraggio", ha scritto la presentatrice romana a corredo dello scatto.

Adriana Volpe pin up infiamma Andrea Montovoli

In bikini rosa, Adriana si è immortalata sullo sfondo della natura rigogliosa del luogo, tra prati verdi e piante di aloe. Occhiali da sole e lunghi capelli sciolti, nello scatto la conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip sorride guardando in camera.

Oltre sedicimila i like collezionati dal post in poche ore, con un commento che - più degli altri - spunta all'occhio dei follower. E' quello di Andrea Montovoli, con cui Adriana aveva instaurato un legame di amicizia (e, secondo qualcuno, anche qualcosa di più) proprio all'interno della Casa di Cinecittà. L'attore applaude alla vitalità della sua ex coinquilina, lasciando tante emoticon in forma di applausi.

Il futuro (privato e professionale) di Adriana

E ne ha di motivi per sorridere Adriana. Per lei è un vero e proprio momento di rinascita, soprattutto dal punto di vista professionale. Se nel recente passato c'è infatti il turbolento addio al marito Roberto Parli (padre dell'unica figlia Gisele), la carriera è ad un momento di svolta: oltre alla conduzione di Ogni Mattina, la 48enne sarà infatti opinionista al Gf Vip di Alfonso Signorini in onda a partire dal prossimo autunno.