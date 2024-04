Antonella Clerici rivela in diretta: "Mia figlia non è stata bene, era ricoverata al Gaslini"

Antonella Clerici da sempre è stata sincera con i suoi telespettatori. Sempre li ha resi partecipi dei suoi successi, dei momenti bui e, anche se non ha mai violato la propria privacy, ha raccontato di sé, delle sofferenze, delle gioie, della figlia Maelle e dell'amore per il compagno Vittorio Garrone. Il suo successo è merito, oltre che di una bravura indiscussa, anche della semplicità e dell'onestà che trasmette in ogni suo show. Per questo motivo questa mattina, 15 aprile, a È sempre mezzogiorno ha parlato dei problemi di salute che ha dovuto affrontare sua figlia.

Maelle non è stata bene e a prendersi cura di lei sono stati i medici e gli infermieri dell'ospedale Gaslini di Genova, già nelle scorse puntate del programma aveva accennato ai problemi della figlia, ma oggi ne ha parlato apertamente. Quello appena trascorso è stato un fine settimana molto impegnativo per la presentatrice, la ragazzina, che ha iniziato quest'anno il liceo classico, da giorni aveva dolori addominali causati dall'enterite (infiammazione dell'intestino tenue). Per fortuna tutto si è risolto, ma la paura è stata molta.

Le parole di Antonella Clerici

"Lunedì 15 Aprile, cono le 11:56 buon lunedì a tutti dal nostro bosco. E siccome ho fatto un patto con voi, io vi racconto sempre tutto, vi devo raccontare che ho avuto un weekend, insomma, abbastanza friccicarello, a parte le drammatiche notizie che arrivano dal mondo e che naturalmente preoccupano tutti noi - ha dichiarato Clerici -, quindi, il fatto di ascoltare le notizie eccetera, poi naturalmente c’è stata la blind di The Voice Generations. Grazie per l’affetto con cui davvero ci avete seguito in così tanti anche in questo progetto". Ma nonostante la gioia nell'osservare il risultato dello show, nessun momento per gioire, troppa era la preoccupazione: "Nel frattempo ho avuto la mia bambina che non è stata bene, anzi, ringrazio il Gaslini di Genova per la cura che hanno dei bambini. Mi sono stati vicini perché lavorando non è stato semplice, anzi è stato tutto un po’ complicato, però insomma tutto è bene ciò che finisce bene". "Quindi vi ho raccontato come è stato il mio weekend, quindi, se oggi farò qualche errore sapete da che cosa deriva, un po’ dalla settimana che ho avuto", ha infine aggiunto Antonella evidentemente provata.