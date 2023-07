Antonino Spinalbese, papà innamorato. Coccole e relax con Luna Marì, il video dolcissimo

Antonino Spinalbese sta vivendo un weekend da papà full time. L'ex gieffino, infatti, sta trascorrendo il fine settimana insieme alla sua bimba, la piccola Luna Marì avuta con la sua ex fidanzata Belen Rodriguez. E se solitamente la piccola passa molto tempo insieme alla mamma, ora che lei è in vacanza, è stata affidata a suo papà Antonino Spinalbese che sembra essere felicissimo di trascorrere un po' di tempo qualità con l'unica donna del suo cuore (o quasi).

E nessuno, infatti, riesce a far sorridere ed emozionare Antonino come Luna Marì, la sua bimba dagli occhi azzurri e dai riccioli d'oro, che tra solo qualche giorno compirà i suoi primi 2 anni di età. E nell'attesa di organizzare un super party per il suo compleanno, Antonino si sta concedendo qualche giornata di coccole e relax con la piccolina, immortalando ogni momento sui social con alcuni video dolcissimi pubblicati nelle sue stories Instagram dove papà e figlia sembrano essere letteralmente inseparabili.

Antonino, infatti, riprende Luna mentre beve il suo biberon, peccato che, all'improvviso la bimba ha un piccolo rigurgito. Un momento di vita quotidiana che, però, nasconde tanto amore e dolcezza e vedere un giovane papà così preso dalla figlia riscalda il cuore. Poi Antonino fa rilassare la sua Luna sul dondolo, cullandola con dolcezza. Attimi di felicità per un ragazzo che ha avuto un passato difficile e che grazie a sua figlia sta riscoprendo un po' di felicità.