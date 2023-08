Arisa, che bomber! Cede anche Belen: "Quando vuoi ti scatto io"

C'era una volta il 'maschio alfa', quello con le idee molto chiare - soprattutto sul suo orientamento sessuale, per dirla con le parole più gettonate del momento quello a cui "piace solo e da matti l'organo sessuale femminile" - per cui le donne erano pronte a fare follie. Oggi c'è Arisa.

Le sue foto di nudo pubblicate qualche giorno fa su Instagram, insieme a uno scrupoloso appello per trovare marito, hanno fatto breccia in molti cuori femminili. Scrollando i commenti al post è evidente che se la cantante avesse preferito un altro genere a quello maschile (come insinua l'ex fidanzato sui social), la dolce metà la troverebbe in un batter d'occhio, neanche il tempo di mettersi addosso una sottana. E non le direbbe neanche male considerando il calibro dei messaggi che sta ricevendo.

L'ultima in ordine cronologico ad aver lasciato un commento sotto alle piccanti immagini è Belen Rodriguez. La showgirl, forse abbandonata a frizzanti fantasie serali, le ha scritto nel cuore della notte, più o meno alle 3: "Quando avrai voglia ti scatto io. Bella" (con tanto di immancabile cuore). Un invito caduto nel vuoto, al quale - chissà - sarà seguito il pentimento di Belen stamattina al risveglio, come tradizione vuole per ogni messaggio audace inviato la notte e rimasto al mattino senza risposta (almeno qui, magra consolazione di Instagram, non c'è la condanna emotiva della doppia spunta blu, ndr). Del resto proprio lei, che vanta una lista non indifferente di ex fidanzati 'boni', non avrebbe mai immaginato che l'immagine del 'bomber' alla Marco Borriello - noto tombeur de femmes, a segno dentro e fuori dal campo nel primo decennio degli anni 2000 - un giorno sarebbe stata soppiantata da sinuose forme femminili a cui, alla fine, ha ceduto anche lei.

Nessuna replica, comunque, da parte di Arisa, che nei giorni scorsi ha ignorato anche i messaggi di Elisabetta Canalis, Emma Marrone, Paola Turci (varie ed eventuali della famosa 'fila fuori la porta'). Insomma, l'unica a cui ha risposto è stata Madame, che l'ha invitata a cena dopo la strigliata pubblica al grido di "ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, bel modo di amare", facendola scattare sull'attenti. Un po' 'bastone e carota' un po' "Teorema" di Marco Ferradini, Arisa in amore sembra essere 'old school'. E mentre gli uomini si fermano a commentare la generosità di décolleté e lato b, le donne mandano il curriculum.

Il post di Arisa