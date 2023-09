Belen torna sui social (dopo l'intervista di Stefano a Belve): la frecciatina con la foto di Elio

E alla fine Belen tornò sui social. Dopo una lunga assenza che a lungo ha fatto parlare nelle ore in cui circolavano le dichiarazioni di Stefano De Martino sul loro matrimonio ormai finito e Alessandro Cattelan ironizzava sul suo forfait a Stasera C'è Cattelan, la showgirl argentina è ricomparsa su Instagram con un post e qualche foto che subito hanno catturato l'attenzione dei follower. Per la presenza del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni che di nuovo compare in un intenso primo piano in bianco e nero, ma anche per l'evidente magrezza che già prima di dileguarsi per un po' dalla piazza virtuale aveva fatto discutere e spingere lei stessa a rispondere.

"Quelle scarpe che saltano alto!" scrive Belen (con svariati punti esclamativi) a corredo della rassegna di immagini che esaltano i mocassini ai suoi piedi, indossati con un vestitino nero a pois bianchi che lascia nude le gambe e scopre una generosa scollatura. Un messaggio che, se a prima vista pare esaltare solo il suo look, alla luce dei recentissimi trascorsi non sembra estraneo alle dichiarazioni dell'ex marito che in tv ha parlato della loro relazione, fino a poco tempo fa argomento tabù da parte di entrambi. Che voglia far intendere di restare indifferente all'esposizione mediatica di Stefano? Chissà. Di certo c'è che nel post, come detto, compare anche l'uomo che ha occupato quello che era il posto di Stefano De Martino, come a voler ribadire una relazione non ufficializzata a parole, ma con i fatti. I follower, intanto, si mobilitano nel commentare la pubblicazione dov'è l'aspetto fisico a essere il dettaglio maggiormente notato: "Nel vederti così magra come un pulcino penso che tu stia elaborando un profondo dolore" scrive qualcuno. Ma stavolta da parte di Belen non c'è stata alcuna ammissione di periodi complicati da attraversare e superare. Almeno per ora.