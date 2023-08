Britney Spears divorzia dal marito Sam Asghari

È finita tra Britney Spears e Sam Asghari. 14 mesi dopo la celebrazione delle nozze, l'attore ha chiesto il divorzio alla popstar da cui si era separato da qualche tempo. La notizia è stata riportata da TMZ e dalla rivista People. Stando ai dettagli aggiunti da Page Six, Sam Asghari sarebbe pronto a rilasciare informazioni "straordinariamente imbarazzanti" su Britney Spears se il loro accordo prematrimoniale non verrà rinegoziato. Probabilmente l'attore ha intenzione di ottenere un mantenimento economico superiore a quello pattuito dopo la loro separazione, trovando un muro da parte della ormai ex moglie che avrebbe perciò ampliato la sua squadra legale. Al suo fianco, infatti, è stata richiamata l'avvocato Laura Wasser, famosa divorzista delle star che le era stata già accanto nel 2008 durante la sua separazione dal suo ex marito Kevin Federline per la custodia dei loro due figli, Sean Preston, che ora ha 17 anni, e Jayden , ora 16enne.

Un presunto tradimento tra le cause del divorzio

Il divorzio si preannuncia come una battaglia legale senza esclusione di colpi iniziata dopo mesi turbolenti, segnati anche dai sospetti di Sam Asghari su un tradimento di Britney Spears. Intanto i fan della cantante hanno denunciato la natura dei post social, spesso hot e sconclusionati della cantante, additando proprio Sam Asghari come responsabile. La coppia ha anche perso un figlio con un aborto spontaneo nel maggio del 2022.

La storia di Britney Spears e Sam Asghari

Britney Spears ha sposato Sam Asghari nella sua casa di Thousand Oaks, in California, il 9 giugno 2022 davanti a ospiti tra cui Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton e Madonna. La cerimonia è stata considerata una vera festa arrivata a ridosso della lunga battaglia legale tra la cantante e il padre che aveva controllato la sua vita per più di 13 anni.

Se per il 29enne Asghari era il primo matrimonio, per la 41enne Spears si trattava del terzo: prima di lui era stata sposata per meno di tre giorni nel 2004 con l'amico d'infanzia Jason Alexander che ha tentato di rovinare il suo matrimonio con Asghari ed è stato successivamente condannato per violazione di domicilio e percosse. Nello stesso anno Spears aveva sposato il ballerino Kevin Federline, padre dei loro due figli adolescenti di cui ha la custodia: i due si sono separati tre anni dopo.