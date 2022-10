Chanel Totti "scarta" il super regalo: eccola a bordo della sua minicar personalizzata

Proprio come il fratello Cristian, anche Chanel Totti, 15 anni compiuti lo scorso maggio, adesso guida una minicar. Il regalo è arrivato nelle scorse ore, immortalato dalla pagina social della concessionaria dove la secondogenita di Francesco e Ilary Blasy si è recata per scoprire il suo regalo ricoperto di fiocchi gialli e rossi.

"Super consegna nella nostra sede per la fantastica Chanel Totti che è venuta a "scartare" il suo nuovo regalo" si legge nella didascalia che descrive il piccolo veicolo come personalizzato e dotato di fari che cambiano colore. Nel video si vede ancora Chanel salire sorridente a bordo della macchina e salutare l'obiettivo che la riprende prima di partire.

"Bellissimo regalo di Francesco" scrive qualcuno commentando il post dove non mancano i riferimenti al trasloco verso Roma Nord dell'ex calciatore dopo la separazione da Ilary Blasi: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Totti avrebbe preso in affitto un mega appartamento nello stesso quartiere della nuova fidanzata Noemi Bocchi, sita in tutt'altra parte della città rispetto alla villa dell'Eur dove Chanel e i suoi fratelli continueranno a vivere come hanno sempre fatto. Possibile, dunque, che per Chanel la minicar sarà utile per agevolare gli incontri con il suo papà con cui di recente si è resa protagonista di un siparietto social diventato virale tra i follower di entrambi.