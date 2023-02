È davvero finita tra Chiara Ferragni e Fedez? Cosa stanno nascondendo i due influencer in questo periodo di silenzio stampa post Sanremo? C'è chi parla di rottura definitiva, chi di una crisi che l'episodio del bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston ha solo accentuato, chi pensa che i due stiano già firmando le carte del divorzio e chi che stiano facendo terapia per superare questo momento di difficoltà. Una cosa, però, è certa, Fedez è scomparso dai social e Chiara Ferragni non indossa più la fede.

Un piccolo dettaglio che hanno notato in tanti e che una delle ultime stories Instagram dell'influencer ha messo, letteralmente, in prima piano. Ebbene sì, sembra proprio che l'idillio sia finito perché la mamma di Leone e Vittoria ha scelto di togliersi la fede dal dito.

Dopo la paparazzata a Milano, davanti a quel famoso portone misterioso nel giorno di San Valentino e dopo la notizia delle riprese interrotte della loro serie Amazon, Chiara e Fedez stanno facendo di nuovo parlare del futuro della loro coppia dal momento che Chiara ha scelto di far capire a tutti, con una foto, che la fede che la legava a suo marito così come l'anello di fidanzamento, non sono più dove dovrebbero stare, cioè nel suo anulare sinistro.

Chiara, infatti, si è tolta sia la fede che l'anello di fidanzamento che, invece, durante la sua esperienza a Sanremo aveva ben saldi addosso. Forse, tra i due, la crisi è più che un gossip ma una realtà vera e propria e Chiara, un po' alla volta, ce lo sta facendo capire, indizio dopo l'altro.