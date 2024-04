Chiara Ferragni sottotono nella foto postata dalla sorella: giorni complicati, blindata in famiglia

Continua il lungo silenzio social di Chiara Ferragni. Tornata dalla vacanza a Dubai fatta con i figli, ormai due settimane fa, l'imprenditrice digitale è scomparsa dai radar. Poche tracce di lei si trovano sui profili social della mamma e delle sorelle, che in questi giorni difficili non la lasciano mai sola.

Se qualche giorno fa era stata sua madre a pubblicare uno scatto della figlia abbracciata ai due nipotini, adesso è la sorella Valentina a mostrare un ritratto di famiglia. Ieri Chiara è tornata con le sorelle e la mamma a Cremona, dove sono nate e cresciute: la foto scattata dalla più piccola di casa le ritrae in tribuna allo stadio, a vedere la Cremonese, squadra per cui da sempre fanno il tifo. L'imprenditrice digitale sembra sottotono, con un sorriso appena accennato, ma la vicinanza delle persone più importanti della sua vita - insieme ai figli - sono senza alcun dubbio un grande sostegno per lei in questo momento, alle prese con la vicenda giudiziaria che l'ha travolta e la separazione da Fedez (che nel frattempo è volato a Los Angeles per il Coachella Festival).

A casa dal papà

Dopo la partita Chiara Ferragni è andata a casa del papà, che ancora oggi vive a Cremona, e hanno trascorso un po' di tempo insieme, giocando co la piccola Vittoria. Poi una bella passeggiata in centro, al sole, e tutto sembra diventare più leggero con le persone che ama accanto a lei.