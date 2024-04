Fedez, la verità sull'addio a Chiara: "Non solo per il caso Balocco". L'affondo sui tradimenti

Proprio come fu per l'intervista di Chiara Ferragni da Fazio, a Che tempo che fa, l'interesse per quella di Fedez a Francesca Fagnani, a Belve, è alle stelle. Questa sera su Rai2 scopriremo la versione del rapper che tra commozione, pianti e battute ha parlato apertamente di quello che sta succedendo con l'imprenditrice digitale.

Pandoro e crisi sono legati?

"Ha influito il Caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì", ha risposto con fermezza Fedez alla domanda di Fagnani. "Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?", lo ha provocato Francesca riferendosi all'inchiesta che coinvolge Ferragni per le attività di beneficenza e al passo indietro di diverse aziende che hanno interrotto i rapporti con l'influencer. E il rapper ha ammesso che la crisi è stata amplificata anche da tutta la questione pandoro.

"Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?", ha domandato ancora la conduttrice e Federico dopo un'iniziale ritrosia si sarebbe lasciato andare in una confessione nella quale ha elencato le "molte ragioni" che hanno portato a questa decisione. E se parlando della fine del matrimonio Fedez era commosso, appena Fagnani ha iniziato a chiedere dei presunti tradimenti la temperatura in studio è cambiata: "Ecco, mi fai subito smettere di piangere. Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la figa... Così di punto in bianco?".

Non solo Chiara Ferragni però, Federico Lucia ha anche raccontato della sua adolescenza travagliata e di come a 18 anni abbia tentato il suicidio, colpa delle "droghe che assumevo"; di Muschio Selvaggio e Luis Sal e anche del rapporto turbolento con la politica.

Fedez-Chiara: chi ha lasciato chi

Era ormai noto che a volere questa separazione fosse stato il rapper. Chiara lo ha scritto rispondendo a un commento su Instagram e Federico, mentre era a Miami, ha condiviso una didascalia nella quale era chiaro il messaggio: per lui è ufficialmente iniziata una nuova vita. Una vita dove Chiara sarà sempre la madre dei suoi figli, ma non più sua moglie. Le dichiarazioni del cantante a Belve non fanno altro che avvalorare le dichiarazioni, dirette e indirette, che i due hanno lasciato in queste settimane di allontanamento.