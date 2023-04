Chiara Ferragni con le occhiaie e il trucco sbavato conquista tutti: "Sei una di noi"

Chiara Ferragni, ancora una volta, ce l'ha fatta. È riuscita a toccare le corde giuste del suo pubblico mostrando una versione inedita di sé, lontana dai look glamour, dagli outfit alla moda o dai suoi classici "fitcheck" davanti allo smartphone con abiti sexy o make-up perfetti. Questa volta, l'imprenditrice digitale, che ormai conta quasi 30 milioni di followers su Instagram, ha deciso di mostrarsi al naturale, o meglio, di far vedere a tutti che anche lei può avere le occhiaie appena sveglia e che anche lei, a volte, commette l'errore di dormire senza struccarsi ritrovandosi, al mattino, con il make-up sbavato su tutto il viso.

Un'immagine decisamente inaspettata per una super influencer come lei che da un lato ha lasciato sopresi i suoi fan che, su TikTok, si sono ritrovati una Chiara Ferragni non esteticamente perfetta come sempre ma con un alone nero intorno agli occhi, e dall'altro ha intenerito il pubblico facendolo immedesimare, ancora di più, in questa influencer dalla vita da sogno che, ogni tanto, dimostra che dietro il suo personaggio, alla fine, c'è una donna semplice e che a volte può avere anche il trucco sbavato e il viso stanco, proprio come tutte noi.

Su TikTok, infatti, la mamma di Leone e Vittoria, ha prima mostrato ai suoi followers il trucco scelto per una cena di gala di un noto brand, di cui, a detta sua, era super fiera, per poi far vedere, al mattino dopo, la "missione fallita" di aver cercato di salvare il trucco dormendoci senza toglierlo.

"Ieri sera ho detto, non mi strucco ma tengo il make-up occhi perché è così bello così domani mattina ce l'ho ancora ma non è andata proprio come credevo", sono le parole di Chiara mentre mostra a tutti, in un video, il trucco colato su tutto il viso. I commenti dei fan sono stati tantissimi.

"Sei una di noi", "Mi rivedo tanto in te", "Chiara spirito guida" è quanto scritto dalla maggior parte delle persone che hanno particolarmente apprezzato poter vedere un lato più intimo e "normale" della vita di Chiara e c'è anche chi ha ironizzato sentendosi, per la prima volta, più vicino a una diva dei social come Chiara: "L’unico momento in cui potrei assomigliare a Chiara", "posso finalmente dire che io e Chiara abbiamo qualcosa in comune".

E così, con un po' di trucco colato in viso, Chiara Ferragni, si è presa una nuova fetta di pubblico.