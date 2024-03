Chiara Ferragni, il post dedicato alla sorella: "Grazie per essere al mio fianco da 35 anni"

Chiara Ferragni sceglie le foto più simboliche del suo rapporto con la sorella Francesca per augurarle il meglio in occasione dei suoi 35 anni. E pure le parole scritte a corredo del post pubblicato su Instagram non sembrano casuali in un momento tanto delicato della vita personale e professionale dell'imprenditrice, segnata dalle vicende giudiziarie e mediatiche scoppiate con il caso Balocco e proseguite con la crisi matrimoniale con Fedez tutt'ora in corso. "Buon compleanno a mia sorella Francesca", si legge nella didascalia alle immagini che mostrano Chiara e Francesca insieme, prima da ragazze, poi con i rispettivi figli, ancora con la madre Marina Di Guardo e la loro sorella minore Valentina: "Grazie per essere stata al mio fianco negli ultimi 35 anni in tutto. Ti voglio bene all'infinito".

Il compleanno di Francesca Ferragni arriva in un periodo che continua a non essere semplice per Chiara, reduce dall'ennesimo caos scoppiato per via della discussa cover del settimanale L'Espresso dov'è stata raffigurata come Joker. A sostenerla anche stavolta ci sono stati i suoi amici più fedeli e, ovviamente, le sorelle e la madre, al centro dell'attenzione anche per un gesto social per nulla passato inosservato nei confronti del cognato Fedez. Francesca e Valentina Ferragni, infatti, hanno smesso di seguire sui social il rapper che nel frattempo ha eliminato qualsiasi riferimento alla moglie dalla sua foto profilo Instagram. E pure lui ha fatto lo stesso, a dimostrazione del fatto che la crisi con Chiara è davvero più pesante di quanto si immaginava. Ed è forse anche a questo ultimo atto di palese sostegno che Chiara fa riferimento nel post per la sorella Francesca, rimarcando quel "in tutto" che racconta di un rapporto oggi più forte che mai.