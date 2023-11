Ema Stokholma torna single, tutta la delusione per Angelo Madonia: "Certi aspetti di lui non mi sono piaciuti"

La storia d'amore di Angelo Madonia e Ema Stokholma è finita. A renderlo noto era stato, forse inavvertitamente, Guillermo Mariotto durante Ballando con le stelle che, mentre commentava l'esibizione di Paola Perego, si è lasciato sfuggire una frase che non è passata inosservata: "Voglio di più da Paola Perego. Quando Madonia ti ha trascinata, hai inchiodato la gamba come un freno a mano. Ti devi lasciare andare. Guarda tutta quella roba, che adesso è pure libero". Mariotto in questo modo ha ufficializzato la fine della storia tra i due prima dei diretti interessati.

Dopo giorni di silenzio è stata proprio Stokholma che un'intervista, rilasciata a DiPiùTV, ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine della storia: "Non è proprio un periodo semplice. Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili io e Angelo".

La loro era una storia d'amore seria, con lui Ema era tornata dov'è nata e ha vissuto un'infanzia segnata dalle violenze della madre, un gesto importante per la speaker radiofonica in quanto non tornava a Romans-sur-Isère, in Francia, da 30 anni. Entrambi volevano costruire un futuro insieme, ma poi le differenze li hanno divisi: "Noi facevamo sul serio. Eravamo convinti delle nostre scelte e dei sentimenti. Anche perché siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile".

"Cosa mi ha lasciato la partecipazione a Ballando con le Stelle? Pratico danza classica, il ballo è una passione che mi ha travolto e per il momento devo dire che non mi ha ancora deluso, come mi ha deluso invece l’amore. Grazie al ballo sto riuscendo a mantenere un equilibrio profondo con me stessa", ha aggiunto infine Ema e non senza dispiacere.

La storia d'amore di Ema Stokholma e Angelo Madonia

La storia d'amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia è nata sotto i riflettori di Ballando con le stelle e, forse senza volere, la comunicazione della sua fine è stata data proprio da quel palco. "Angelo è una persona seria, sto imparando a conoscerlo e a capire che posso anche espormi. Ha le chiavi di casa, è una cosa seria", aveva confidato Ema poco dopo che i due avevano ufficializzato la storia. In merito al viaggio che hanno fatto in Francia la speaker ha dichiarato: "Non ce l'avrei fatta a tornare lì da sola. Il senso di famiglia che mi dà Angelo mi ha aiutato a trovare il coraggio. Lui è una persona molto sensibile. Prima di questo ritorno a casa, avevo un blocco". Per questo motivo non è difficile immaginare quanto la fine della loro relazione la stia facendo soffrire. In passato più volte aveva spiegato di non avere il desiderio di diventare madre e in una recente intervista aveva spiegato: "Angelo ha due figlie. Amo vederle crescere e diventare amica loro. Questo mi basta".