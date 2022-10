Eros Ramazzotti mano nella mano con una donna: è la nuova fidanzata?

Eros Ramazzotti protagonista delle cronache rosa delle ultime ore per un servizio fotografico che lo mostra passeggiare nella notte, mano nella mano, con una donna per le vie di Milano. A diffondere le immagini è il settimanale Diva e Donna che non accenna all'identità della ragazza con indosso un abito e un cappotto bianco. La coppia è stata ripresa mentre entra nello stesso portone, circostanza che lascia immaginare che tra i due possa esserci più di una semplice amicizia.

Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, le ex di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti risulta ufficialmente single dai tempi della fine del suo matrimonio con con Marica Pellegrinelli, sua moglie dal 2014 al 2019 e madre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Com'è noto, nel suo passato c'è Michelle Hunziker con cui è stato sposato dal 1998 al 2009 e da cui ha avuto la sua primogenita Aurora Ramazzotti che tra qualche mese lo renderà nonno. Entrambe le sue ex si sono rifatte una vita: la conduttrice si è risposata (e poi separata, e ora forse rimessa insieme) con Tomaso Trussardi, mentre la modella è felice con William Djoko. Negli ultimi anni ad Eros sono stati attribuiti numerosi flirt, sempre smentiti.