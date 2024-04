Fedez e il "sesso" con Chiara, ma qualche anno fa diceva un'altra cosa: il video

Tra i vari passaggi della lunga intervista rilasciata da Fedez a Francesca Fagnani nel programma Belve c'è stato quello sul sesso, indicato dal rapper come il motivo che lo ha indotto a innamorarsi della moglie Chiara Ferragni. "Onesto? Il sesso. Quella connessione lì è una cosa che raramente ho sperimentato" è stata la schietta risposta dell'intervistato alla domanda altrettanto diretta della conduttrice, che poi ha indugiato sull'eventualità che tale "connessione" sia ancora presente alla luce della ormai conclamata fine del loro matrimonio.

La replica di Fedez è stata effettivamente molto autentica. Ma a qualche ora dall'intervista di martedì 9 aprile che tanto ha fatto discutere e continua a farlo, Selvaggia Lucarelli ha riproposto la clip di una vecchia intervista allo stesso rapper che nel 2019, alla stessa domanda di Peter Gomez sulla moglie con cui era felicemente sposato da un anno, rispose in modo decisamente diverso. "Cos'è che la fatta innamorare di Chiara Ferragni?", chiese allora il giornalista nel programma La Confessione: "Non c'è una cosa, dire una cosa è riduttivo, è più da Moccia che da me. È stata la prima persona con cui mi sono potuto confrontare apertamente, a cui ho raccontato cose che non ho mai raccontato a nessuno, la prima persona con cui mi sono potuto aprire. Prima di essere marito e moglie siamo come due migliori amici", fu la spiegazione che allora diede Fedez. "Sempre più uguale a Matteo Salvini. Una versione per ogni stagione della campagna elettorale", è stato il commento con cui Lucarelli, autrice del libro Il vaso di pandoro che analizza il fenomeno Ferragnez nella sua ascesa e caduta, ha condiviso quel momento di quattro anni fa tra le sue storie Instagram.

(Di seguito il video de La Confessione condiviso tra le storie Instagram di Selvaggia Lucarelli)

Cosa disse Fedez nell'intervista del 2019

Era dicembre 2019 quando sul canale Nove andò in onda l'intervista di Fedez a Peter Gomez nel programma La Confessione. Allora il rapper e Chiara Ferragni erano sposati da un anno ed erano genitori del primogenito Leone nato a marzo del 2018. In quell'occasione Fedez raccontò per la prima volta come l'esito di alcuni esami medici avessero riscontrato il rischio di sclerosi multipla, ma anche i motivi della rottura con Fabio Rovazzi e J-Ax definita come "una ferita grande". Quanto al suo rapporto con la moglie, allora Fedez disse: "Non ci siamo resi conto subito della nostra portata mediatica. Per fare un esempio, quando le ho fatto la proposta di matrimonio durante un mio concerto, abbiamo chiesto di togliere le telecamere dalla diretta, e invece non è stato fatto… Abbiamo capito dopo la bolla che stava scoppiando". E sull'esposizione del figlio sin dalle prime settimane di vita: "Ci siamo interrogati tanto su questo tema. Siamo una famiglia atipica, i nostri ragionamenti, giusti o sbagliati, non possono essere traslati su altre coppie" argomentava allora Fedez: "Non ‘esponiamo’ Leone, semplicemente non lo nascondiamo. Non è vero che usiamo Leone per fare pubblicità ai brand, semplicemente gli compro le magliette che mi piacciono. Tenerlo nascosto avrebbe significato avere ancora più paparazzi sotto casa".