Fedez vola a Los Angeles per il Coachella, la foto nudo dal balcone del lussuoso hotel

Fedez back to the orgins. Potrebbe essere riassunto così il momento che sta vivendo Fedez dopo la separazione da Chiara Ferragni. Non che durante il matrimonio con l'imprenditrice digitale non sia stato se stesso o non abbia detto o fatto ciò che voleva, ma complici, probabilmente, i tre anni complessi che ha vissuto - tra tumore, operazioni, depressione, nuovi problemi di salute e la crisi matrimoniale - adesso Federico è tornato a fare il 34enne e ha pubblicare, anche, contenuti che molto spesso abbiamo visto sul suo profilo social.

Il rapper si trova a Los Angeles per partecipare al Coachella, uno dei festival più noti e conosciuti a livello mondiale. E mentre lui condivide storie in cui mostra la limousine con il tettino illuminato come se fosse un cielo stellato, la lussuosa stanza di hotel dove soggiorna e la Rolls Royce che lo porterà in giro per i prossimi giorni, sua moglie - così chiamata anche da Federico nell'intervista a Francesca Fagnani perché "legalmente" lo è - è ancora chiusa nel suo silenzio social.

E così tra una storia a bordo di un'auto e quella in cui prova una bibita ecco che tornano anche le foto di nudo. Fedez sul balcone della sua camera d'hotel come mamma l'ha fatto (a coprirlo solo un cuoricino giallo). Nella storia successiva il rapper poi scherza e ne pubblica una identica ma con addosso i boxer: "Scusate volevo mettere questa", scrive. L'ultima volta che si era mostrato senza veli era gennaio 2023 quando il suo tatuatore di fiducia aveva completato il tatuaggio dell'araba fenice che "stringe fra gli artigli l’ago dei punti di sutura e rinasce dalle ceneri generate dal fuoco acceso dai miei figli". Ma in passato non era poi così raro che Fedez si mostrasse nudo o seminudo e forse il fatto che sia tornato a farlo è solo un altro dei tasselli che si aggiungono al nuovo capito della sua vita, un capitolo in cui sarà da solo e come lui stesso ha dichiarato a Belve non sarà facile perché nella sua vita è sempre stato fidanzato o accompagnato.