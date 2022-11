Ferragnez nella bufera, il museo chiude per loro e lascia fuori chi ha prenotato (e pagato): "Vergogna"

Se solitamente i loro fan li difendono a spada tratta qualsiasi cosa accada, questa volta qualcosa sembra essere cambiato. Stiamo parlando dei Ferragnez, la famiglia influencer più famosa, seguita e presa d'esempio d'Italia. Chiara, Fedez e i piccoli Leone e Vittoria, infatti, sono il modello di famiglia che tutti vorrebbero avere e se la maggior parte delle volte non commettono mezzo passo falso, altre sono responsabili di veri e propri scivoloni come in questo caso. Proprio ieri, infatti, i Ferragnez hanno trascorso un po' di quality time insieme ai loro bimbi scegliendo di passare la giornata all'interno di un museo molto speciale, il Museum of Dreamers di Milano. Chiara e Fedez, infatti, hanno prenotato l'intero museo facendolo chiudere al pubblico per potersi divertire insieme ai loro bambini e ai loro amici, in piena tranquillità.

Non sono mancate, infatti, numerosissime stories su Instagram che catturavano scene di vita quotidiana di una famiglia apparentemente perfetta con la piccola Vitto e Leone che si divertivano insieme a mamma e papà tra altalene, piscine riempite di tante palline di plastica e tanto al tro ancora, in un'atmosfera da sogno che solo questo museo dedicato, appunto, ai sognatori, sa regalare.

Peccato, però, che l'idillio sia stato interrotto da tantissime polemiche nate dal fatto che molte persone che avevano prenotato il biglietto al museo nello stesso giorno dei Ferragnez, si sono ritrovate a essere cacciate nonostante avessero già prenotato (e pagato) per poter entrare. I Ferragnez, infatti, hanno prolungato la loro presenza all'interno della struttura impedendo alle persone normali e in coda di poter entrare e vivere un'esperienza da sogno con i propri figli.

Tantissime persone, infatti, si sono lamentate sui social denunciando l'accaduto e accanendosi contro Chiara Ferragni e Fedez. Proprio sotto il post dedicato alla sua esperienza ne museo, pubblicato ieri stesso della Ferragni, alcuni suoi followers hanno commentato: "È stata una delusione arrivare al museo con la nostra prenotazione pagata e sentirci dire che a seguito del prolungamento del vostro evento privato non potevamo accedere. Il museo era completamente chiuso per la vostra presenza”. E c'è anche chi ha specificato: "Siete genitori privilegiati con figli privilegiati e fin qui beati voi ma quando il vostro privilegio danneggia gli altri, fatevi un esame di coscienza, se ancora vi è rimasta, pagate il biglietto a chi è rimasto fuori e chiedete scusa" e, tra i tantissimi commenti c'è anche chi dice:" Ma come si fa a osannare gente che se ne frega del prossimo?".

Per ora, i Ferragnez, non hanno ancora rotto il silenzio sull'accaduto.