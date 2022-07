Francesca Pascale e Paola Turci, i retroscena sui due ambiziosi progetti dopo il sì

Felici, raggianti, sprezzanti degli haters e unite più che mai, adesso anche civilmente: così il settimanale Oggi descrive Francesca Pascale e Paola Turci a qualche giorno dalla cerimonia che sabato 2 luglio ha ufficializzato il loro legame. Insieme da due anni, sempre lontane da qualsiasi fonte mediatica che potesse indagare su un sentimento nato in sordina e cresciuto a ridosso dei pettegolezzi, la ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantautrice romana sono tornate adesso alla loro vita, dopo "la marea di gioia e affetto" - per dirla con le parole usate da Paola per ringraziare i follower per gli innumerevoli messaggi di auguri - riscontrata nelle ore successive al loro sì.

I progetti lavoratici di Francesca Pascale

E adesso per Paola e Francesca è il tempo di pensare alla realizzazione di ambiziosi progetti lavorativi. Come fa sapere il settimanale diretto da Carlo Verdelli, infatti, mentre Turci sta registrando un nuovo disco negli studi di Diego Calvetti a San Gimignano, poco lontano da Montalcino, con la buonuscita milionaria ottenuta dopo l'addio a Silvio, Pascale ha messo su a Trequanda una tenuta che sogna di trasformare in agriturismo. Una realtà fatta di amore sì, ma anche di programmi importanti quella della coppia, rivolta ad un un futuro che mescola il talento artistico della cantautrice romana ai sogni imprenditoriali della 37enne napoletana.

Francesca Pascale e la storia con Silvio Berlusconi

Francesca Pascale ha interrotto la relazione decennale con Silvio Berlusconi all'inizio del 2020, in pieno lockdown per il coronavirus, dopo una serie di indiscrezioni che si riconcorrevano da tempo. L'ex primo ministro, 85 anni, e la 36enne sono stati insieme per quasi 10 anni. Poi il comunicato ufficiale in cui si dichiarava che fra i due restavano "affetto e profonda amicizia" ma nessuna relazione sentimentale. All'epoca si parlò di 20 milioni di euro e poi di un assegno da un milione di euro l'anno di mantenimento come accordo economico stretto tra i due ex, raggiunto quattro mesi dopo la fine del loro rapporto.

In questi anni tra Pascale e Berlusconi i rapporti sono sempre stati cordiali, come confermato anche dal commento di Francesca in occasione del "matrimonio" del suo ex con Marta Fascina: "Come al solito il 'pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore", aveva fatto sapere. E anche per la sua unione civile con Paola Turci, indiscrezioni hanno parlato di un regalo molto prezioso che il leader di Forza Italia avrebbe fatto alle spose.

E proprio a ridosso della cerimonia del 2 luglio, è arrivata la notizia che la lussuosa Villa Maria, comprata da Berlusconi proprio all'epoca della relazione con Pascale, è stata venduta.