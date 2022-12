Ilary Blasi con Bastian a Bangkok: piovono critiche sulla vacanza tra lusso e amore | FOTO

Passaporto alla mano, aereo privato e via alla scoperta di Bangkok, Thailandia. Ilary Blasi ha deciso di concedersi un viaggio all'estero per festeggiare Capodanno, ma non è da sola: secondo alcune indiscrezioni sarebbe accompagnata proprio da Bastian.

Così dopo il Natale trascorso in famiglia, ma senza i figli, tra tortellini in brodo e tombola ecco che la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha deciso di lasciare l'Italia per festeggiare San Silvestro e il Primo dell'anno in grande stile in Thailandia.

Per questa vacanza non deve aver badato a spese visto l'hotel di lusso in cui alloggia: nelle sue storie Instagram ha condiviso alcuni dettagli del resort e in particolare del ristorante con terrazza, al 63esimo piano, dal quale è godibile un panorama mozzafiato su tutta la città. Un vero e proprio sogno al quale però si accede solo tramite dress code - no a t-shirt e ciabatte - anche per i bambini.

Secondo il Corriere della Sera è certo che con lei ci sia Bastian Muller, l'affascinante imprenditore tedesco che le avrebbe rapito il cuore. I due prima di Natale si erano concessi una vacanza, in compagnia anche di Michelle Hunziker, in montagna, poi le feste in famiglia ed eccoli di nuovo insieme (anche se nelle foto al momento non si vede) per festeggiare l'arrivo del 2023.

Francesco Totti al momento non è chiaro cosa farà per Capodanno, ma si vocifera - ormai da mesi - di una possibile vacanza al caldo insieme a Noemi e ai figli Isabel, Chanel e Cristian. Una scelta dovuta sicuramente alla volontà di non lasciare da soli i tre per le feste, ma che si rivela particolarmente significativa: sarebbe la prima vacanza da famiglia allargata per i quattro.

Da non sottovalutare poi il periodo: Capodanno 2022 è stato indicato da Totti come il periodo in cui la storia con Noemi si è fatta concreta e sarà quindi anche l'occasione per festeggiare il loro primo, ufficiale, anniversario. Intanto il 2023 per l'ex coppia dei sogni Totti-Blasi non si preannuncia particolarmente sereno, c'è ancora da definire la questione separazione.

I commenti contro Ilary Blasi

Sono centinaia e centinaia i commenti sotto al post che Ilary Blasi ha condiviso su Instagram e in cui si vede lei e la città di Bangkok dall'alto. Se molti sono di stima e incoraggiamento, in altrettanti (e forse di molti di più) viene duramente criticata per la scelta di non stare con i figli. Alcuni le hanno consigliato di muoversi meno, che si stressa a "stare sempre in giro", qualcuno si permette anche di consigliarle di cambiare psicologo perché sta fingendo "che va tutto bene". Alcuni le chiedono se con tutte queste foto lei voglia far "rosicare qualcuno" e altri sottolineano che ostenta la ricchezza quando ci sono persone che non riescono "a pagare le bollette". Blasi non ha risposto a nessuna di queste provocazioni, ma non è detto che non lo faccia nei prossimi giorni.