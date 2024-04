"Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati già da alcuni mesi"

Dopo quasi 25 anni insieme sarebbe giunto al capolinea l'amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani. I due comici, che già in passato avevano attraversato un'importante crisi, adesso sarebbero, secondo quanto conferma il settimanale Oggi, già separati.

Lui 43, lei 48 hanno una figlia, Agata, che è il loro amore più grande. Neanche le risate e il loro saper prendere la vita con il sorriso sarebbero riusciti a fargli superare la crisi. Al momento non sono state condivise né smentite né conferme, ma il dubbio rimane molto alto anche perché le vacanze di Pasqua le hanno trascorse divisi. Katia era con Agata a Londra insieme all'amica Alessia Marcuzzi e la sua famiglia allargata, mentre Angelo sarebbe rimasto a Roma.

Il magazine afferma però che i due sono in ottimi rapporti perché se anche "si è spenta la passione sono ancora vive l'amicizia, la stima e l'enorme affetto che li lega". I loro amici infatti sperano che sia solo una "maretta passeggera", ma la preoccupazione, questa volta, sembra molta.

La decisione di vivere in case separate

La loro storia d'amore è nata per merito di Katia, lei, come ha spesso raccontato, era una super fan di Angelo: "Io di Angelo ero una fan: lavoravo in una holding finanziaria e vedevo in tv questo ragazzo giovane, sul palco di Zelig… Mi faceva simpatia. Così ho iniziato a pedinarlo". All'inizio lui proprio non ne voleva sapere di una relazione seria, ma non aveva messo in conto che lei non si sarebbe arresa. I due poi hanno iniziato la loro vita insieme, poi è nata la figlia e si sono uniti anche per la carriera professionale (fanno spettacoli teatrali di coppia).

Nel 2022 hanno parlato della loro decisione di vivere in due case separate: dal 2020 avevano iniziato ad andare in terapia di coppia e questo li aveva portati alla consapevolezza di dover avere i propri spazi. "È una via che stiamo praticando. C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno", aveva dichiarato Katia al Corriere della Sera. Pisani poi aveva aggiunto che chi critica la loro scelta è perché non li comprende: "Ci hanno insegnato che si è famiglia solo se si sta insieme, ma Katia è la mia famiglia a prescindere. E so che sarà sempre e solo lei. Sono consapevole di questo nostro destino: quel senso di appartenenza che ci lega va al di là dell’essere o no coppia".