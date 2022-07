Le (pochissime) foto del matrimonio di Manuela Arcuri

Pochissime foto sono trapelate dal matrimonio di Manuela Arcuri, che nella serata di ieri ha sposato Giovanni Di Francesco, l'imprenditore a cui è legata dal 2010 e padre del figlio Mattia, nato nel 2014. E' probabile che l'attrice abbia firmato qualche contratto di esclusiva per qualche rivista e che, dunque, abbia chiesto ai suoi ospiti di evitare di immortalare la cerimonia. Per quel poco che è possibile vedere dai profili di chi, invece, qualche foto se l'è fatta scappare, le nozze sono state all'insegna del lusso: location, il Castello Odescalchi sul lago di Bracciano (già scenario di altri celebri "sì" come quello tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nel 1998 e quello tra Tom Cruise e Katie Holmes nel 2006). In color avorio la sposa, che ha dunque virato rispetto al tradizionale colore bianco, optando per un abito scollatissimo capace di mettere in bella vista tutto il suo décolleté.

I testimoni della Arcuri - già sposa del suo Giovanni nel 2013, ma a Las Vegas - sono stati il presidente del Coni Malagò e Alberto Tarallo. Se il primo è un "grande amico" dell'attrice romana, il secondo è invece "il mio padre lavorativo e gli sono riconoscente". Produttore televisivo, è stato colonna della Ares film, società di produzione che lanciò innumerevoli fiction su Canale 5 (da Le tre rose di Eva a Il bello delle donne), nonché protagonista del cosiddetto Ares Gate scoppiato nella casa del Grande Fratello Vip ormai un anno e mezzo fa. Tra gli altri ospiti, il critico d'arte Vittorio Sgarbi, la showgirl Nathaly Caldonazzo, l'ex tronista Gianluca De Matteis. Ho invitato gli amici, le persone che ci vogliono bene", ha spiegato la 45enne di recente.

In basso, le foto condivise da Emanuele Pulzilli, dentista delle celebrità ed invitato alle nozze