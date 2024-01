Mara Venier festeggia il figlio Paolo: il video con il nipotino

Per Mara Venier il nuovo anno si apre all'insegna dell'allegria e della serenità condivisa tra gli affetti a lei più cari. Lo racconta il video pubblicato sui social dalla stessa conduttrice di Domenica In, apparsa raggiante durante la festicciola di famiglia organizzata in occasione del compleanno del figlio Paolo, primogenito nato dalla relazione con l'attore scomparso nel 2018, Pier Paolo Capponi. In un'atmosfera accogliente arricchita dalla scritta "Buon compleanno" appesa sulla parete, dalla tavola imbandita e dalla gioia degli amici presenti, il festeggiato è ripreso insieme al figlio Claudio, adorato nipotino di Mara Venier che insieme al suo papà prova a spegnere la grande candelina sulla torta. Risate e applausi fanno da sottofondo alla tenera scena che molti fan e amici, come Laura Pausini e Jerry Calà, hanno apprezzato con un like o con un commento di auguri.

Chi è Paolo Capponi, figlio di Mara Venier

Paolo Capponi, figlio di Mara Venier e dello scomparso attore Pier Paolo, non compare spesso sotto i riflettori. Nato nel 1975, in passato il suo rapporto con la madre non è stato facile, come lei stessa ha raccontato in un'intervista. "Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L'arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un'unica grande famiglia. Questo piccolo è talmente bello… È arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezza e mi ha ridato il sorriso", aveva detto Venier. E ancora: "Mi preferisco come nonna. Da madre ho fatto molti errori". Oltre a Paolo, Mara Venier ha anche una figlia, Elisabetta, nata dalla relazione con l'attore Francesco Ferracini, scomparso nel 2016, che lo scorso giugno ha dovuto affrontare la dolorosa perdita del marito Francesco Forleo.