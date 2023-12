Mara Venier soffre la lontananza dal marito, il commento inaspettato

Mara Venier e il marito Nicola Carraro sono ormai legati da oltre 20 anni, ognuno ha i propri impegni e le proprie passioni. I due abitano insieme in una grande casa a Roma, ma Carraro per la maggior parte dell'anno vive nella loro abitazione a Santo Domingo: una villa con piscina e immersa nel verde.

Nicola non trascorre lì solo i mesi estivi, e in quel periodo Mara lo raggiunge, ma anche gran parte dell'inverno e infatti è da novembre che si trova in Repubblica Dominicana. Questa lontananza è ormai una prassi nella loro relazione, ma con l'avvicinarsi del Natale Mara ha voluto ricordare al marito che deve tornare a casa. Venier ha commentato una foto del marito intimandolo a ritornare: "Tornaaaaa Cazzarola!", ha scritto la conduttrice. A queste parole Nicola ha risposto con un "Arrivoo", con una emoticon con gli occhi a cuore. Tra i due quindi nessuna crisi.