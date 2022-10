Michelle Hunziker è tornata con Tomaso Trussardi? Il post social (e il commento di lui)

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Le voci sul riavvicinamento della coppia che a gennaio scorso aveva ufficializzato la fine del loro matrimonio si fanno insistenti nelle ultime ore. Dopo le foto della festa di compleanno per la figlia Sole, dove i due sono apparsi insieme sorridenti e sereni come ai vecchi tempi, il settimanale Chi ha aggiunto nuove indiscrezioni su un riavvicinamento che sarebbe arrivato in seguito alla rottura della showgirl con il chirurgo Giovanni Angiolini. Al momento - stando a quanto riportato dal magazine diretto da Alfonso Signorini - sarebbe Tomaso a gestire la relazione imponendo "bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate: Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa".

Ai rumors è seguita poi una foto che ha mostrato la coppia insieme in un prestigioso ristorante, ma nulla di più: da parte loro, infatti, non c'è stato alcun commento sui loro rapporti, almeno fino a qualche ora fa, quando Michelle ha postato un pensiero che pare proprio un enigmatico riferimento al gossip che la riguarda.

Il post di Michelle Hunziker (e il commento di Tomaso Trussardi)

Nove piccole foto di se stessa con le espressioni più svariate che vanno dal perplesso al dubbioso hanno composto il riquadro postato da Michelle Hunziker su Instagram. Davanti a lei un giornale aperto e la didascalia "Io che leggo i giornali in questi giorni" che sembra proprio far riferimento alle indiscrezioni degli ultimi giorni su di lei, prive di conferme o smentite sull'effettivo ritorno di fiamma con il marito Tomaso Trussardi. E anche lui ha voluto commentare altrettanto ironicamente la foto postata dalla ex (?) moglie: "Io che leggo i commenti" ha scritto l'imprenditore corredando il pensiero con tante emojy che ridono. Anche da parte sua, dunque, nulla di più. L'eventuale evoluzione sentimentale della coppia si vedrà con il tempo che ora, nell'imminente futuro, vede la conduttrice prontissima ed emozionata nel diventare nonna per la prima volta.