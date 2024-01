Roberta Morise, le prime foto con il pancino in vista

Era il 13 dicembre quando Roberta Morise confermò la gravidanza dopo giorni indiscrezioni. Da Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai1, Morise parlò per la prima volta pubblicamente della gravidanza e rivelò oltre al sesso del bebè anche il nome scelto, Gianmaria. Lei e il compagno Enrico Bartolini, chef con il maggior numero di stelle Michelin in Italia, sono al settimo cielo come rivelano anche gli scatti inediti di Chi.

Il magazine è riuscito a fotografare la coppia mentre si trovava a Firenze in compagnia di un'amica di Bartolini, Elisa Tozzi Piccini, ceo della maison di gioielleria fiorentina Fratelli Piccini. Negli scatti si vedono i tre sorridenti e felici mentre parlano della gravidanza. Roberta alza anche la maglia per far vedere meglio il pancino a Elisa e per permetterle di toccarlo. Per lo chef stellato si tratta del quarto figlio, dopo i tre avuti dalla ex moglie, per la storica ex fidanzata di Carlo Conti si tratta invece del primo figlio.