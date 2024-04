Amadeus via dalla rai, Ferilli furiosa: "Gente sputtanata, che schifo"

Sabrina Ferilli on fire. Da giorni si parla di un possibile addio di Amadeus alla Rai: il contratto con la tv di stato si concluderà ad agosto, ma già si vocifera che Ama abbia deciso di passare a Discovery (proprio come ha fatto l'anno scorso Fabio Fazio). Sui motivi che spingerebbero il conduttore dei Sanremo dei record ad abbandonare mamma Rai ha provato a far luce il Corriere della Sera che ha rivelato alcune presunte pressioni che il presentato avrebbe ricevuto. Prima l'includere Povia tra i big del Festival, poi il dover invitare come ospite Hoara Borselli, l'accettare come co-direttore artistico Mogol e infine un pranzo insieme a Pino Insegno. Tutti personaggi dichiaratamente vicini al governo. Ovviamente non c'è nessuna conferma, si tratta di indiscrezioni, ma oltre ad aver infastidito (probabilmente) i diretti interessati hanno spazientito anche Sabrina Ferilli.

L'attrice con una storia Instagram ha ben esposto il suo pensiero, senza fare alcuno sconto: "Premettendo che non conosco queste persone personalmente, ma so chi sono e sicuramente sono professionisti che da anni fanno il loro mestiere, il modo con il quale si sputtani la gente mi fa schifo". Ferilli ha poi concluso aggiungendo: "La superficialità di questi tempi dove le persone vengono usate come carta da caramelle mi fa schifo".

La protesta dei giornalisti Rai

In questa situazione già molto calda si inserisce anche la protesta dei giornalisti Rai. Il sindacato dei giornalisti è contro la scelta dell'azienda di consentire ai rappresentanti del governo di parlare nei talk senza vincoli di tempo e senza contraddittorio. "La maggioranza di governo ha deciso di trasformare la Rai nel proprio megafono. Lo ha fatto attraverso la Commissione di Vigilanza che ha approvato una norma che consente ai rappresentanti del governo di parlare nei talk senza vincoli di tempo e senza contraddittorio. Non solo, Rainews24 potrà trasmettere integralmente i comizi politici, senza alcuna mediazione giornalistica, preceduti solamente da una sigla", si legge nel comunicato letto anche durante i tg Rai: "Questa non è la nostra idea di servizio pubblico, dove al centro c'è il lavoro delle giornaliste e dei giornalisti che fanno domande (anche scomode) verificano quanto viene detto, fanno notare incongruenze".

Il comunicato poi Nel comunicato anche un commento relativo al possibile abbandono di Amadeus che viene definita "Una perdita che potrebbe avere gravi ripercussioni sugli ascolti ed anche sui conti dell'azienda. Un probabile passaggio a una rete concorrente – purtroppo non il primo – che non può non preoccupare, riconducibile ad un vertice (AF e DG) che ha occupato manu militari il Servizio Pubblico".