Selvaggia Lucarelli e la verità su Ballando con le Stelle: "Barbara D'Urso? Sarebbe funzionale"

Poche parole, che nascondono un briciolo di risentimento e molto compiacimento, sono bastate a Selvaggia Lucarelli per mettere un punto alla questione Ballando con le Stelle. La giornalista nell'edizione 2023, che partirà a ottobre, ci sarà e lo annuncia in un'intervista al settimanale Chi rilasciata per promuovere il libro che lei e il compagno, Lorenzo Biagiarelli, hanno scritto ("Gli altri litigano per gelosia. Noi per gatti, fiori, foto e ristoranti"). "Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero, ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso - ha spiegato Lucarelli -. A breve vedrò Milly Carlucci per definire le ultime cose".

Su Barbara D'Urso nello show Rai afferma: "Non avrei nulla in contrario se partecipasse. Credo persino che la sua presenza sarebbe molto funzionale al programma, ma solo in alcuni ruoli prestabiliti. Ballando, al contrario di quello di quel che si possa pensare non è una passeggiata. Bisogna fare un grandissimo gioco di sottrazione per esaltare concorrenti e dinamiche. Lei sarebbe disposta a dare un passo indietro e scendere a compromessi con il suo ego?".

Su com'è andata l'ultima edizione ha una visione molto lucida e afferma di non aver esagerato (ricordiamo il caso Montesano, la querelle con Iva Zanicchi, i litigi con Mariotto, Carolyn Smith, Luisella Costamagna): "Non credo che lo pensi nessuno (che abbia esagerato), visto che p il primo anno che esco da lì con un largo consenso. Per anni sono stata vissuta come quella divisiva, per non dire antipatica e guastafeste, mentre qeust'anno l'equilibrio è cambiato