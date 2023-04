Sonia Bruganelli accanto a Paolo Bonolis: la nuova foto dopo le voci di separazione

Dopo le voci su un presunto imminente annuncio di separazione, una plateale "smentita-non smentita" con video social e le indiscrezioni sulla sua intervista a Verissimo saltata all'ultimo, Sonia Bruganelli torna a mostrarsi accanto al marito Paolo Bonolis. Nessun riferimento ai rumors sulla vita privata, tantomeno accenni alle voci rilanciate da Dagospia secondo cui "non sa più come arrampicarsi sugli specchi" in merito alla raccontata fine del suo matrimonio: Sonia Bruganelli si è limitata a condividere con i follower la foto che la mostra con il conduttore nel pieno del suo lavoro di produttrice del programma Ciao Darwin che a breve tornerà su Canale 5.

"E finalmente… habemus Madre Natura", scrive a corredo dell'immagine, riferendosi alla scelta della modella che interpreterà la protagonista del programma condotto da Bonolis con cui aveva negato ogni crisi. "A oggi non c'è una conferma e non c'è una smentita, non c'è niente... Il destino parlerà" aveva detto lei nel video social pubblicato subito dopo la notizia della loro separazione. E: "Fatevi i c***i vostri", aveva concluso lui che, come la moglie, oggi dimostra di volere andare oltre ogni gossip che non ha trovato alcuna conferma. Anzi.