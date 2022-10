Stefania Orlando sulla vita da single: "Sono smarrita ma la solitudine non mi spaventa"

Stefania Orlando si apre sulla sua nuova vita da single e racconta, in un'intervista a cuore aperto al settimanale Chi, come sta vivendo la separazione dal marito dopo 15 anni insieme. Era lo scorso settembre quando l'ex gieffina annunciava, via Instagram, la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi. "Abbiamo preso strade diverse, solo noi sappiamo le reali motivazioni" diceva Stefania nell'annuncio della sua separazione e oggi, a distanza di un mese, la Orlando rivela quali sono le sue emozioni e sensazioni in questa nuova quotidianità di donna, di 55 anni, single e ammette che, a volte, lasciar andare, in amore, è l'unica scelta possibile, soprattutto quando ci si rende conto che le cose, dopo tanti anni, iniziano a cambiare e non come si vorrebbe.

"Bisogna accettare che alcune persone, a un certo punto, decidano di non voler più far parte della nostra vita - commenta Stefania - Quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna avere il coraggio di lasciarle andare. (Io e il mio ex marito) ci siamo guardati in faccia e abbiamo fatto i conti con la realtà".

Nonostante il dolore, innegabile, Stefania ammette anche di stare facendo di tutto per cercare di vedere il lato positivo della sua nuova vita privata di donna single che da un lato è incuriosita da questo nuovo status dove tutto è possibile, dall'altro si sente un po' smarrita.

"Sto provando a vivere questo dolore come un'opportunità - dice Stefania - È come se avessi davanti a me un foglio bianco tutto da scrivere. Sono incuriosita, ma allo stesso tempo smarrita. Sono passata dal noi al più semplice io.

E la solitudine? "Non mi spaventa affatto" dichiara, senza mezzi termini, la Orlando che aggiunge anche che "è troppo presto per capire cosa vuole davvero". "Vorrei solo stare bene - conclude -L'amore quello vero è quello che resta dopo l'euforia".