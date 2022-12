"Pensavo fosse amore, invece era cibo", Vittoria Ferragni protagonista di un nuovo esilarante video

C'è forse qualcosa che piaccia a Vittoria Ferragni più del suo amato cibo? Sembra proprio di no. La più piccola di casa Ferragnez, infatti, sa sempre come regalare ai suoi fan dei siparietti dolcissimi e divertentissimi conquistano tutti con la sua simpatia e il suo caratterino da furbetta. Protagonista indiscussa dei profili social di mamma Chiara e papà Fedez, la piccola Vitto è una vera e propria star in grado di strappare sempre un sorriso con le sue gag simpaticissime. E, tra qualche battibecco con il fratellino Leo, alcuni momenti da vera diva e qualche capriccio, come quello di non voler dire mai "papà" questione che ha tenuto tutti incollati allo schermo del telefono per mesi, Vittoria ha conquistato tutti con un nuovo esilarante video che, come protagonista, ha il suo unico vero chiodo fisso: il cibo.

La maggior parte dei video della piccola Vitto, infatti, riguardano il suo sconfinato amore per il mangiare e, nello specifico, per i carboidrati, cosa che sembra venire prima di qualsiasi altra cosa per la bimba di poco più di un anno. L'ultimo? Quello pubblicato da Fedez sul suo profilo Instagram mentre riprende la piccola Vitto correre da lui, apparentemente per dargli un bacino o un gesto d'amore ma, in realtà, c'era solo una cosa che le interessava davvero, i pop-corn di cui, però, alla fine, ne ha dato uno anche al papà.

Lo stesso Fedez ha ironizzato sulla faccenda scrivendo: "Pensavo fosse amore invece era cibo" e ha strappato, per l'ennesima volta, un sorriso a tutti. Quale sarà la prossima gag della piccola Vitto? Non ci resta che continuare a spulciare i profili di Chiara e Fedez per scoprirlo.