Le uniche (due) cose che non avete capito del corsivo, quelle più importanti

Elisa Esposito, 19 anni - TikTok

Sui social il disprezzo è il più formidabile incentivo. E' questo l'assunto da cui partire per spiegare il dibattito sulla cosiddetta insegnante di corsivo di TikTok, che nel giro di qualche settimana ha fatto conoscere - ed odiare - al pubblico generalista un fenomeno tanto chiacchierato quanto già arci-noto (da circa un anno) tra i ragazzi che bazzicano la piattaforma cinese. Sì perché Elisa, 19 anni, genovese, ben contenta (per ora) della popolarità ottenuta, altro non è che il capro espiatorio di un'indignazione ritardataria che ha origine da due fenomeni in particolare: il primo è l'assoluta distanza tra i ragazzi che oggi vivono TikTok (che è tutti gli effetti un nuovo media, e tocca cominciare ad accettarlo) e l'immaginario di chi è più agé, due parti ormai incapaci di comprendersi; e il secondo è l'assoluta inconsapevolezza con cui le persone utilizzano (o meglio: si lasciano utilizzare dai) i social network, quando invece dovrebbero cominciare a sgamarne i meccanismi.

Dovete assolutamente sapere cosa sono i "trigger"

C'è infatti una cosa che va chiarita prima di passare a spiegare il "fenomeno" Elisa Esposito (che, ribadiamo, non è fenomeno in sé, ma punta dell'iceberg dei due fenomeni che sottende). Ed è il meccanismo dei cosiddetti "trigger" online, un meccanismo (che, se volete approfondire, è spiegato in maniera eccelsa dalla collega Laura Fontana in questo articolo intitolato La formula dell'indignazione online) di cui conoscono il significato solo pochi tra coloro che hanno già compiuto 25 anni.

Il "trigger", che in inglese significa "grilletto", altro non è in gergo che un'esca che attira l'attezione dell'utente, utente che nel corso della giornata vede passare sullo smartphone una marea di contenuti e la cui attenzione viene catturata solo da quelli che lo colpiscono. Incantesimo del trigger è proprio quello di andare a colpire quelle corde inconsce che il pubblico neanche sapeva di avere e che lo animano prepotentemente. Parliamo di temi capaci di scatenare emotività oppure indignazione, dunque dibattito. Dopodiché accade che, secondo un meccanismo completamente democratico, più il tema genera coinvolgimento, più l'algoritmo tende a renderlo virale. E, di pari passo, più il pubblico si affretterà ad avere un'opinione, a schierarsi nel più breve tempo possibile, senza neanche quello necessario a sviluppare uno spirito critico: a polarizzarsi, insomma. Lo spoiler da tenere a mente, nel caso di Elisa Esposito, è che i trigger negativi funzionano - in genere - più di quelli positivi. Tradotto: siete voi, pubblico, con la vostra indignazione, a rendere virale la detestatissima 19enne. E vien da sé che, nel caso di Elisa, la sua strada è segnata in partenza.

Abbiamo così risposto al primo di quei commenti identici a loro stessi lasciati in calce in questi giorni alle "lezioni di corsivo", tanto innumerevoli quanto noiosissimi, che recitano: "Ma come si fa a dare visibilità a questa persona?". Siete voi a dargliela.

Il fenomeno non è Elisa Esposito, i veri fenomeni siete voi

Dicevamo, è una strada segnata in partenza quella di Elisa, perché l'ondata del populismo più basic ("con tanti ragazzi che studiano, diamo visibilità a questa scema"), figlia del "trigger" indignazione/benaltrismo, è pronta a deflagrare in tutta la sua potenza. Per diversi motivi, di cui solo il più banale è che il "corsivo" è oggettivamente odiosissimo da ascoltare. Mentre quello più sostanziale è che Elisa non può essere capita se non si hanno gli strumenti per conoscerla, ovvero se non si conosce TikTok. TikTok che è il regno delle sbavature, del divertimento, dell'autoironia, dell'auto-rendersi un meme vivente. Un regno in cui il corsivo acquista una cornice di senso: è una gag. Mentre nel contempo, fuori da esso, la ragazzina che lo recita si ferma ad essere un fenomeno da baraccone e niente di più. E, dunque, genera quell'indignazione che è la moneta più preziosa nell'economia dei click sui social.

Letta così, insomma, capirete che il fenomeno non è tanto Elisa Esposito in sé. Ma che i veri fenomeni siete voi, e nel duplice senso del termine: fenomeni in senso di costume, perché raccontate la parte sprovveduta di questo presente ormai tradizionalmente diviso tra i cosiddetti "boomer" e la Generazione Z; fenomeni in senso dispregiativo, perché venite in questo senso inconsapevolmente "triggerati" pur non sapendolo.

L'innato desiderio di sentirsi "superiori" (anche ad Elisa Esposito)

Ma che cos'è, nella fattispecie Elisa Esposito, che "triggera" così tanto le persone? Oltre alla de-contestualizzazione da TikTok, la radice dell'indignazione non è niente di diverso dalle pigrissime ragioni neuronali che negli Anni '90 portavano il pubblico a guardare il trash più becero della tv commerciale godendone intimamente, ovvero quelle stesse ragioni che oggi vi continuano a far guardare la povera sfortunatissima Gemma Galgani di "Uomini e Donne" oppure il cosiddetto minimondo di "Avanti un altro" (scrivo "minimondo", ma leggasi "casi umani"): l'innato desiderio di chi, stando seduto sul divano di casa, si compiace di sentirsi migliore* rispetto a chi invece va ridicolizzandosi in televisione.

Insomma, Elisa Esposito che ammette di non conoscere Dante non è niente di diverso di quegli aspiranti concorrenti del Grande Fratello che alla domanda "Qual è il tuo tallone d'Achille?" rispondevano "Intendi il mio tallone da killer?" (pura epica del trash televisivo, come ricorderanno i fan della Gialappa's Band). In Elisa Esposito, non c'è niente di diverso di quel sottile trastullo di autocompiacimento che lo spettatore vive quando vede sfilare in abiti improponibili il parentame accorso ai matrimoni del "Boss delle Cerimonie" su Real Time. Un eterno ritorno dell'identico nietzschiano ma in salsa cringe.

L'epoca dell'indignazione facile

Ad Elisa hanno augurato la morte, oppure in alternativa di ammalarsi. Questo nell'estremizzazione del veleno lasciato a corredo dei suoi post. Nell'estremizzazione dell'indignazione a comando, della polarizzazione. In cui, non essendo consentite sfumature né spazio alla comprensione, è davvero troppo facile schierarsi. Tra i tanti "povera Italia" e "diamo invece attenzione ai ragazzi che la meritano e che scoprono terapie anti-cancro ma devono lavorare all'estero", spunta poi la vera perla del benaltrismo, del qualunquismo: un post virale (oltre 23mila condivisioni) in cui una misteriosa ragazza di nome Giulia sarebbe protagonista del topos contemporaneo tra i più diffusi e per cui, dopo tanti anni di studio, si ritrova a lavorare al McDonalds. "Apprezziamo lei che con sacrifici ha ottenuto una laurea, invece di Elisa", è la morale del post. Ma non serve certo una laurea per tenere presente che anche chi una laurea ce l'ha magari nel tempo libero fa i video su TikTok. Magari anche Giulia. Forse servirebbe installarselo, TikTok, per capirlo.

Da Elisa Esposito a Ivano Monzani: l'immaginario dei giovani, questo sconosciuto

Del resto c'è un sottile filo rosso che lega Elisa Esposito, il concerto di Fedez Love Mi e l'adulatissimo Ivano Monzani diventato virale al concerto Love Mi proprio perché intento a disprezzare il concerto stesso (e la musica trap nello specifico): è la mancata conoscenza dell'immaginario dei più giovani ("gioventù bruciata", come tanto piace chiamarla ai populisti), che sta strabordando dalle piattaforme di riferimento in tutta la sua potenza. Lo racconta l'indignazione di Ivano, che di anni ne avrà circa 60 e che, ritrovatosi a fare il bodyguard al concerto, è stato immortalato dai tiktoker in una gallery di espressioni di puro disprezzo; lo racconta la pioggia di perplessità del pubblico agé rispetto ai trapper che si sono esibiti a Piazza Duomo a cui, più che cantanti, sembravano "personaggi usciti da Gomorra" cit.

La tenerezza di chi scopre, per la prima volta, la trap pic.twitter.com/KeeBkcbvES — Eva Zuccari (@EvaElisabetta) July 1, 2022

Un giorno vi sveglierete e scoprirete che su TikTok c'è di peggio

"Non conosco mio figlio", mi ha detto una donna un mese fa circa - ovvero in tempi non sospetti - quando gli ho spiegato che, se il figlio la chiamava "Amio", era sì per affetto ma proprio perché prendeva a modello TikTok. E sarà un brusco risveglio per tutti quando scoprirete che il corsivo è forse la cosa meno caratterizzante della piattaforma. E che due milioni di persone seguono Saverio Riccelli solo perché è il padrone di una capra che si chiama "Manuè" e solo perché ogni mattina grida il suo nome. Sarà un brusco risveglio quando scoprirete che i vostri figli invitano alla festa di laurea Rita De Crescenzo, ex detenuta, famosa per via di una canzone diventata virale negli ultimi mesi e che suona qualcosa come "O' bacin O' culett O' tacatà, o' tacatà". C'è da preoccuparsi? No, c'è da informarsi. Perché il tutto non è certo più trash del famoso minimondo di "Avanti un altro". Voi adulti non siete la meglio gioventù e loro non sono la peggio.

Ad Elisa invece auguriamo un risveglio meno brusco possibile, quando tra qualche anno avrà raggiunto l'età adulta e si renderà conto di aver messo la faccia in un mondo che l'ha voluta ridicolizzare a tutti i costi, perché - proprio come tutti i bulli e sebbene adulto - è stato incapace di capirla. E di capirsi.

*Desiderio spesso disatteso, visto che i "trigger" ormai funzionano così tanto bene da aver abbassato il livello del dibattito (e della polarizzazione) a temi quali "Gamberetto-Gate: sei con Chiara Nasti o con Zaniolo?" oppure "Ma Briatore fa bene o male a far pagare la pizza così tanto?".