Salvini difende Giordano dagli attacchi di Fedez: "Parla di libertà e poi insulta"

La furia per l'inchiesta di una giornalista di "Fuori dal coro" sulla sua presunta omosessualità, poi gli insulti volgari che sfiorano l'omofobia nei confronti di Mario Giordano, capro espiatorio in quanto conduttore del programma. Insomma, per nulla contraddittorio Fedez.

Lo sfogo social del rapper - tornato a farsi sentire ieri sera dopo giorni di silenzio per smaltire la lite con la moglie Chiara Ferragni (e la figuraccia fatta a Sanremo) - è talmente grezzo e incoerente da permettere a Matteo Salvini di raccogliere consensi anche dai suoi oppositori (quelli intellettualmente onesti, si intende). Il vicepremier ha commentato la vicenda su Twitter, prendendo le difese del giornalista: "Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende - si legge - Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita".

Commenti professionali a parte su Mario Giordano e sul suo "Fuori dal coro" - definito da Fedez "la cloaca del giornalismo", aggiungendo: "Fate schifo al caz*o" - sono in tanti sui social a esprimergli solidarietà. Tra questi anche Rita Dalla Chiesa: "Credo che Fedez debba chiedere scusa a Mario Giordano. Per i toni, per l'atteggiamento arrogante, e per quella mancanza di rispetto che si deve, comunque la si pensi, a un grande professionista come lui. Che non si occupa di gossip, ma dei malesseri dei cittadini". E ancora Hoara Borselli: "Ecco gli inclusivi che bullizzano. Una sequela di insulti violentissimi". Ma, come anticipato, la il sostegno a Giordano è bipartisan ed ecco una serie di tweet che arrivano da più fronti: "Vergogna, il vero razzista è lui". E ancora: "Ma non erano per l'inclusività e per la messa al bando dell'hate speech loro, i guerriglieri dell'arcobaleno?". Domanda che oggi si pongono in tanti.

Gente che invoca la libertà, parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende.

Amicizia e solidarietà a @mariogiordano5, gigante nel giornalismo e nella vita. February 19, 2023

Gli insulti di Fedez a Mario Giordano

Nel lungo sfogo social di ieri sera, Fedez ha premesso di "non poter fare lezione di morale o di coerenza a nessuno", poi rivolgendosi direttamente a Mario Giordano ha tuonato (riferendosi sarcasticamente alla sua voce): "Io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto. Ce lo domandiamo in tanti da una vita". Il rapper è intervenuto dopo essere venuto a sapere che una giornalista di "Fuori dal coro" stava facendo domande ai suoi amici di infanzia sulla sua presunta omosessualità e che questo tema sarebbe stato oggetto di un servizio nella prossima puntata del programma di Rete 4. Cosa smentita, sempre sui social, da Mario Giordano.