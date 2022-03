Chi è Roberta Morise dell'Isola dei Famosi 2022: lavoro, età, vita privata e la storia con Carlo Conti

Roberta Morise all'Isola dei Famosi 2022. La showgirl è tra i naufraghi della sedicesima edizione del reality, al via dal 21 marzo su Canale 5, condotta da Ilary Blasi, con Nicola Savino e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti. Volto noto in Rai, sbarca per la prima volta in Honduras (e in Mediaset). Dall'età al lavoro fino al fidanzato (e ad una vecchia relazione con Carlo Conti), chi è la nuova naufraga.

Età, lavoro e carriera

Roberta Morise è nata a Cariati, in provincia di Cosenza, il 13 marzo 1986. Trentasei anni compiuti pochi giorni prima di partire per l'Honduras, il suo esordio in tv risale al 2004, quando partecipa a Miss Italia (arrivò quinta). Nello stesso anno è nel coro del programma di Rai1 I Raccomandati, condotto da Carlo Conti, e nel 2006 sbarca a L'Eredità nei panni della 'professoressa', dove resta fino al 2009. Poi è il momento de I migliori anni - dal 2009 al 2011 -, ancora una volta accanto a Conti, mentre nel 2013 inizia la sua avventura a Easy Driver, sempre su Rai1. Dal 2018 al 2020 conduce I Fatti Vostri insieme a Giancarlo Magalli. Parallelamente al suo lavoro in tv, ha coltivato la passione per la musica, pubblicando nel 2011 l'album 'E' soltanto una favola'. A febbraio 2022 era tornata a L'Eredità come valletta, accanto a Flavio Insinna.

Dal 2006 al 2011 Roberta Morise ha avuto una relazione con Carlo Conti. La loro è stata una storia d'amore importante, finita quando il sentimento era ormai svanito. "Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione piano piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d'età" ha dichiarato tempo fa la showgirl. Un anno dopo la loro separazione, il conduttore ha sposato l'attuale compagna Francesca Vaccaro, madre di suo figlio Matteo. Tra Conti e Roberta Morise, oggi, resta una grande stima, come hanno più volte fatto sapere entrambi: "Il nostro è il classico rapporto da ex - aveva spiegato in un'intervista la showgirl -. Non ci sentiamo da molto, c’è una stima reciproca che è rimasta immutata. Se accade qualcosa di nuovo a Roberta, Carlo è presente e viceversa, se succede qualcosa a lui io ci sono".

"Da quando è finita con Carlo sono passati 4 fidanzati" ci ha raccontato Roberta Morise (qui l'intervista completa). Tra questi il tennista Potito Starace. Diversi, invece, i flirt con altri famosi che le sono stati affibbiati negli ultimi anni, da Ignazio Boschetto - cantante del trio Il Volo - a Eros Ramazzotti. Da un anno e mezzo è felicemente fidanzata con Giulio Fratini, giovane imprenditore toscano che ha 5 anni meno di lei. Non convivono, ma lei si divide tra Milano e Firenze per stare con lui più tempo possibile.

Sul profilo Instagram di Roberta Morise - che conta, ad oggi, 105 mila follower - ci sono pochi scatti della sua vita privata. La showgirl preferisce tenerli per sè, anche se non mancano le foto con il fidanzato Giulio.