È morto Sean Connery

Sean Connery è morto all'età di 90 anni. A riportare la noztizia è la BBC in un flash che al momento non specifica dettagli sulle cause del decesso.

Morto Sean Connery, indimenticabile 007

Sean Connery aveva compiuto 90 anni lo scorso 25 agosto. Vera e propria icona del cinema americano, divenne un sex symbol grazie al ruolo di 007. Lontano dalle scene dal 2007 ma indimenticato, ha all’attivo 94 pellicole, esperienze da produttore e alcune da regista, molto teatro e televisione.

Fervente sostenitore dell’indipendenza della Scozia, amante del suo paese al punto da farsi tatuare sul braccio destro “Scotland Forever” e da indossare il kilt nelle uscite pubbliche, ha sempre protetto la sua vita privata. Si è spostato due volte: la prima con l’attrice Diane Cilento (1962), dalla quale ha divorziato nel 1973, e poi con l’artista Micheline Roquebrune dal 1975. Nel suo curriculum, anche tante campagne internazionali per la salvaguardia dell’ambiente e del clima.