Wolf Pack, il trailer della serie "mannara" di Paramount con Sarah Michelle Gellar

Se amate le storie di lupi mannari, in attesa della seconda stagione di Wolf Like Me, la piattaforma streaming da tenere d'occhio in questo periodo è sicuramente Paramount+, che dopo il film sequel di Teen Wolf presenta anche la nuova serie Wolf Pack (in italiano traducibile con "branco di lupi"), con l'ex ammazzavampiri Sarah Michelle Gellar. Di seguito tutte le informazioni e il trailer.

Quando esce Wolf Pack su Paramount+

La serie sarà disponibile in versione originale con i sottotitoli in italiano da giovedì 23 febbraio e da giugno sarà disponibile anche in versione doppiata.

Di cosa parla Wolf Pack

Basata sulla serie di libri di Edo Van Belkom, la serie segue un ragazzo e una ragazza adolescenti le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme.

Feriti nel caos, il ragazzo e la ragazza sono inspiegabilmente attratti l'uno dall'altra e da altri due adolescenti che sono stati adottati 16 anni prima da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro gli adolescenti si riuniscono per svelare il segreto che li lega: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Il cast della serie

Il cast di Wolf Pack comprende Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray, Rodrigo Santoro e appunto l'ex Buffy Sarah Michelle Gellar. Completano il cast Bailey Stender, Chase Liefeld, Hollie Bahar, Lanny Joon, Rio Mangini, Stella Smith, Zack Nelson, James Martinez, Amy Pietz, Bria Brimmer, John L. Adams e Sean Philip Glasgow. Scritta e prodotta da Jeff Davis, la serie fa parte del suo accordo pluriennale con MTV Entertainment Studios.

Il trailer di Wolf Pack

Qui sotto il trailer in inglese con sottotitoli in italiano di Wolf Pack.