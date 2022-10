Diramata l'allerta meteo: arriva una forte perturbazione

Una perturbazione in arrivo da ovest si intensificherà nelle prossime ore determinando precipitazioni e temporali, localmente intensi, sulle regioni del Nord. La perturbazione sarà accompagnata da un deciso rinforzo dei venti, che risulterà particolarmente intensa sui rilievi appenninici centro-settentrionali e sulle zone costiere di Romagna e Marche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, venerdì 21 ottobre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, specie sulle relative aree settentrionali, e sulla Liguria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di domani previsti venti da forti a burrasca su Emilia-Romagna e Marche, specie lungo i settori costieri e i crinali della dorsale appenninica.

Meteo weekend: Italia spaccata in due

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 22 ottobre, allerta arancione su settori della Lombardia. Valutata, inoltre, allerta gialla su gran parte della Lombardia, Liguria e settori di Piemonte e Valle d’Aosta.

Per domani sabato 22 ottobre nel resto d'Italia sarà variabile ma asciutto a sud del Po. Sulle regioni centrali addensamenti e qualche rovescio sull'alta Toscana, nubi sparse e schiarite sul Lazio e ben soleggiato sulle adriatiche. Al Sud e in Sardegna soleggiato o al più velato, qualche nube innocua in più solo in Campania. Venti moderati o tesi da sud-sudest. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud, massime fino a 26/28°C in Sardegna.