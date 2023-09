Un venerdì di allerta meteo: temporali e nubifragi, ecco le zone più a rischio

Un sistema frontale in avvicinamento sulle Alpi interesserà, già dalla serata di oggi giovedì 21 settembre le regioni settentrionali con piogge, più frequenti sui settori alpini e prealpini. L'ulteriore formazione di un minimo barico sul Mar Ligure sarà responsabile delle successive manifestazioni temporalesche sulle regioni centrali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dal pomeriggio/sera di oggi, giovedì 21 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Liguria, in estensione dalle prime ore di domani, venerdì 22 settembre, a Lombardia, Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia e, dalla mattinata, a Toscana, Lazio, Umbria e settori centro-occidentali di Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 22 settembre, allerta arancione sui settori centro-settentrionali della Lombardia e allerta gialla in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo.

Dopo le forti piogge e i temporali attesi nella giornata di venerdì, il weekend ci riserverà ancora condizioni di maltempo questa volta non per una perturbazione atlantica ma per un vortice di bassa pressione che si isolerà proprio sull'Italia. Il minimo inizierà la sua evoluzione nella mattinata di sabato centrandosi sul Mar Ligure e poi nel corso della giornata scivolerà lentamente verso le regioni centrali tanto che in serata lo troveremo ancora tra la Toscana e il Lazio.

Attorno al minimo ruoteranno dei sistemi nuvolosi che determineranno una spiccata instabilità ma in azione ci sarà anche un intenso fronte temporalesco che agirà prevalentemente lungo la linea di contatto tra le correnti fresche atlantiche e quelle afro mediterranee. Lungo quella linea di confluenza ci saranno i fenomeni più marcati che potranno assumere anche carattere di nubifragio. Nella giornata di domenica il minimo si collocherà sulle regioni meridionali all'ncirca tra la Campania e la Puglia. Da quella posizione che cambierà poco nel corso delle ore, detemrinerà ancora una spiccata instabilità sulle regioni del medio Adriatico e in generale del Sud.