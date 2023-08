Frane e smottamenti al Nord ma non è finita: allerta meteo in mezza Italia

Il maltempo non dà tregua al Nord Italia, con forti temporali, raffiche di vento e frane nelle regioni settentrionali. A Sestriere è tornata persino la neve. Sui social gli utenti hanno pubblicato migliaia di foto e video per documentare l’ennesimo dramma che ormai da mesi affligge il nostro Paese.

Danni ingenti anche in Francia, con la ferrovia internazionale che è stata interrotta a causa di una frana caduta a Saint-Andrè en Savoie non lontano dal tunnel del Frejus.

Frane nella provincia di Como e a Cortina

In provincia di Como, a Brevio, si sono registrate frane e smottamenti, con fiumi di fango e detriti che hanno travolto case e strade. "Le case e i garage danneggiati sono quelli già colpiti in passato, quindi non ci sono nuove abitazioni colpite e nuove famiglie sfollate – ha dichiarato il sindaco Trabucchi -. Purtroppo per colpa della burocrazia servirà ancora molto tempo prima di eseguire tutti i lavori necessari per mettere in sicurezza la zona a monte del paese una volta per tutte".

Maltempo e danni anche in Trentino, con una grossa frana che si è staccata a Passo Tre Croci, nel cuore delle Dolomiti a pochi passi da Cortina d’Ampezzo, mettendo in pericolo case e hotel. Una settantina di persone sono state evacuate e portate nella palestra comunale di Cortina.

A Sondrio, si è alzato pericolosamente il livello del torrente Mallero, con il rischio esondazione. Si registrano correnti molto forti e un livello dell'acqua vicino alla soglia di pericolosità.

Grande apprensione anche tra Merano e Bolzano, per la piena del fiume Adige. Il maltempo delle ultime ore ha ingrossato la portata dei bacini costringendo i vigili del fuoco a numerosi interventi.

Le previsioni per il 29 agosto 2023: dove c’è all’allerta meteo

Per martedì 29 agosto allerta rossa in Lombardia, arancione su 3 regioni e gialla su 14. La protezione civile ha diramato l'allerta rossa sugli estremi bacini settentrionali della Lombardia per rischio idrogeologico. L’avviso è allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto. Allerta gialla su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell'Emilia-Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, su ampi settori della Sardegna, in Umbria e sulla Valle d'Aosta.

